突顯居家品味的窗簾 Hunter Douglas調光抗熱防過敏

2019-07-22 09:00 文／ 宋鋼



在還沒來過竹北這間安利家飾館之前，對於窗簾的認知不外乎選布料、挑花色，然而在品牌設計總監方俊雄細心且專業的解說之下才領略到，原來窗簾的選擇與整個居家設計、採光、隱私、安全都息息相關。如果說「家」是展現個人生活品味的地方，那麼「窗簾」更是調和居家氛圍最畫龍點睛的關鍵。

窗簾是調和居家設計的靈魂，將戶外美景納入家中，美得像一幅畫。 圖／聯合報 提供 分享 facebook

第一次來到安利傢飾館，映入眼簾的是刻意裸露的天花板明管與水泥牆，搭配木質地板與滿室的綠色植栽，粗曠結構下又透過優雅軟件柔化，整體呈現剛柔並濟的強烈設計感。一大片光明几淨的落地窗，透過遙控輕輕一按，Hunter Douglas絲絡雅絲柔百葉與風琴簾就這樣優雅有氣質的緩緩降落，瞬間去除了戶外雜亂的車水馬龍，只留下綠蔭盎然的行道樹身影，室內望出去的窗景，竟然可以像這般自由選擇過濾。

戴著紳士帽、留著小鬍子的方俊雄，連個人造型都彰顯設計師品味。因為剛開幕，他熱情的介紹店內的設計巧思。沙發前的長桌，特別以舊店搬來的玻璃搭配雜誌堆砌成的桌腳，變身簡單有個性的茶几，他說：「不是捨不得換新的，是過去十多年在這面玻璃上簽了無數的訂單，非常珍貴有意義。」就連廁所，都分別以名牌紳士鞋、桃紅色高跟鞋來區隔男女廁，細節也不想放過。

也因為對設計品味很有一套，方俊雄表示，希望消費者在開始進入裝潢過程，就先把窗簾納入設計一環，安利家飾館提供給消費者就是「量身訂製」的服務，就像是高級訂製服般，提供最好的居家設計推薦。

他特別介紹兩款店內展示的Hunter Douglas經典產品，其中「絲絡雅絲柔百葉」看起來簡單俐落、氣質優雅，經過美國國家標準局認證，無毒 、防塵螨 、抗靜電，且配有彈性安全扣環，減除兒童使用的安全疑慮；不想手動，還可進階搭配PowerView電動循環系統，只要透過遙控，即可微調角度，選擇不同的光影與窗景。

另一款風琴簾，看起來就像日本和紙般的輕薄，卻又非常艱韌耐操，是1985年第二次能源危機時就提出的設計。側面看窗簾結構採蜂巢設計，能調節室內溫度，因此它抗UV、能過濾紅外線、紫外線、抗菌。特別的是，這款風琴簾可以停留在窗戶的半空中，讓上下方的光線納進來，卻又保有使用者的隱私。就算消費者很關心的清潔問題，也只要用雞毛撢子輕拭或吸塵器清潔即可，非常貼心又省力。

透過方總監的專業解說，讓人對窗簾有了新的定義，它不單只有遮光功能，還可將戶外一景納入家中，像一幅畫一樣美麗！也充分了解百年歷史的Hunter Douglas核心設計理念：調光、隱私、安全。這一趟竹北之行，不虛此行。

安利傢飾，品牌設計總監方俊雄。 圖／聯合報 提供 分享 facebook

絲絡雅絲柔百葉與風琴簾是Hunter Douglas兩款經典產品。 圖／聯合報 提供 分享 facebook

獨特的蜂巢設計，隔熱效果更出色，還能有效阻隔冷氣流失。 圖／聯合報 提供 分享 facebook

窗簾備有循環拉繩設計系統，以及皆配有彈性安全扣。 圖／聯合報 提供 分享 facebook

店內設計剛柔並濟，粗曠的水泥牆下，有窗簾妝點柔美氣質。 圖／聯合報 提供 分享 facebook

位於竹北的安利傢飾館，外觀氣派且充滿設計感。 圖／聯合報 提供 分享 facebook