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突顯居家品味的窗簾 Hunter Douglas調光抗熱防過敏

2019-07-22 09:00文／ 宋鋼

在還沒來過竹北這間安利家飾館之前，對於窗簾的認知不外乎選布料、挑花色，然而在品牌設計總監方俊雄細心且專業的解說之下才領略到，原來窗簾的選擇與整個居家設計、採光、隱私、安全都息息相關。如果說「家」是展現個人生活品味的地方，那麼「窗簾」更是調和居家氛圍最畫龍點睛的關鍵。

窗簾是調和居家設計的靈魂，將戶外美景納入家中，美得像一幅畫。 圖／聯合報 提供
窗簾是調和居家設計的靈魂，將戶外美景納入家中，美得像一幅畫。 圖／聯合報 提供
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第一次來到安利傢飾館，映入眼簾的是刻意裸露的天花板明管與水泥牆，搭配木質地板與滿室的綠色植栽，粗曠結構下又透過優雅軟件柔化，整體呈現剛柔並濟的強烈設計感。一大片光明几淨的落地窗，透過遙控輕輕一按，Hunter Douglas絲絡雅絲柔百葉與風琴簾就這樣優雅有氣質的緩緩降落，瞬間去除了戶外雜亂的車水馬龍，只留下綠蔭盎然的行道樹身影，室內望出去的窗景，竟然可以像這般自由選擇過濾。

戴著紳士帽、留著小鬍子的方俊雄，連個人造型都彰顯設計師品味。因為剛開幕，他熱情的介紹店內的設計巧思。沙發前的長桌，特別以舊店搬來的玻璃搭配雜誌堆砌成的桌腳，變身簡單有個性的茶几，他說：「不是捨不得換新的，是過去十多年在這面玻璃上簽了無數的訂單，非常珍貴有意義。」就連廁所，都分別以名牌紳士鞋、桃紅色高跟鞋來區隔男女廁，細節也不想放過。

也因為對設計品味很有一套，方俊雄表示，希望消費者在開始進入裝潢過程，就先把窗簾納入設計一環，安利家飾館提供給消費者就是「量身訂製」的服務，就像是高級訂製服般，提供最好的居家設計推薦。

他特別介紹兩款店內展示的Hunter Douglas經典產品，其中「絲絡雅絲柔百葉」看起來簡單俐落、氣質優雅，經過美國國家標準局認證，無毒 、防塵螨 、抗靜電，且配有彈性安全扣環，減除兒童使用的安全疑慮；不想手動，還可進階搭配PowerView電動循環系統，只要透過遙控，即可微調角度，選擇不同的光影與窗景。

另一款風琴簾，看起來就像日本和紙般的輕薄，卻又非常艱韌耐操，是1985年第二次能源危機時就提出的設計。側面看窗簾結構採蜂巢設計，能調節室內溫度，因此它抗UV、能過濾紅外線、紫外線、抗菌。特別的是，這款風琴簾可以停留在窗戶的半空中，讓上下方的光線納進來，卻又保有使用者的隱私。就算消費者很關心的清潔問題，也只要用雞毛撢子輕拭或吸塵器清潔即可，非常貼心又省力。

透過方總監的專業解說，讓人對窗簾有了新的定義，它不單只有遮光功能，還可將戶外一景納入家中，像一幅畫一樣美麗！也充分了解百年歷史的Hunter Douglas核心設計理念：調光、隱私、安全。這一趟竹北之行，不虛此行。

安利傢飾，品牌設計總監方俊雄。 圖／聯合報 提供
安利傢飾，品牌設計總監方俊雄。 圖／聯合報 提供
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絲絡雅絲柔百葉與風琴簾是Hunter Douglas兩款經典產品。 圖／聯合報 ...
絲絡雅絲柔百葉與風琴簾是Hunter Douglas兩款經典產品。 圖／聯合報 提供
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獨特的蜂巢設計，隔熱效果更出色，還能有效阻隔冷氣流失。 圖／聯合報 提供
獨特的蜂巢設計，隔熱效果更出色，還能有效阻隔冷氣流失。 圖／聯合報 提供
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窗簾備有循環拉繩設計系統，以及皆配有彈性安全扣。 圖／聯合報 提供
窗簾備有循環拉繩設計系統，以及皆配有彈性安全扣。 圖／聯合報 提供
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店內設計剛柔並濟，粗曠的水泥牆下，有窗簾妝點柔美氣質。 圖／聯合報 提供
店內設計剛柔並濟，粗曠的水泥牆下，有窗簾妝點柔美氣質。 圖／聯合報 提供
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位於竹北的安利傢飾館，外觀氣派且充滿設計感。 圖／聯合報 提供
位於竹北的安利傢飾館，外觀氣派且充滿設計感。 圖／聯合報 提供
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方俊雄提供專業設計，為消費者提供量身訂做服務。 圖／聯合報 提供
方俊雄提供專業設計，為消費者提供量身訂做服務。 圖／聯合報 提供
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