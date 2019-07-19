雨彈襲高雄 前鎮區現入夏首例本土登革熱

2019-07-19 18:40 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



疾管署防疫人員今日前往高雄市前鎮區瑞昌里進行孳生源查核及預防性投藥。圖／疾管署提供 分享 facebook 雨彈襲高雄市多處淹水，超大雨勢讓許多路面積水，不料屋漏偏逢連夜雨，疾管署今下午五時半公布，高雄新增1例本土登革熱病例，為前鎮區興化里40多歲男性，據衛生單位調查，個案沒有去過三民區或左營區等疫情熱區，疾管署研判個案是於前鎮區內遭感染的可能性較高。

疾管署副署長莊人祥表示，個案7月17日出現發燒、肌肉痠痛、骨頭痛、食慾不振及疲倦等症狀，於第二次就醫時因登革熱NS1快篩陽性通報，經檢驗於今日確診感染登革病毒第四型；個案目前住院中。雖今年春節前鎮也曾出現本土病例，但當時病毒型為第二型，與今天公布的個案無關。

莊人祥說，個案近期無出國史，活動地以住家及前鎮區瑞昌里工作地為主。依據個案發病日及衛生單位目前掌握活動史初步研判，個案於工作地或居住地周邊社區感染的可能性較高，不排除是三民區、左營區或境外移入的症狀不明顯個案，至前鎮區導致疫情擴大，將進一步擴大疫情調查以釐清感染源。

因應前鎮區出現入夏後首例本土登革熱病例，疾管署與高雄市政府防疫人員已於昨日完成個案居住地孳生源查核、噴霧壓罐作業，及執行活動地戶外防治，今日並針對個案活動地周邊擴大疫調、風險評估及列管點查核，預計明日執行活動地周邊社區緊急防治工作。

今年截至目前國內累計53例本土登革熱病例，為高雄市42例，三民區35例、左營區及前鎮區各2例，鳳山區、鼓山區及路竹區各1例；台南市11例則為中西區4例、東區2例，永康區、南區、安南區、左鎮區及新化區各１例。另有223例境外移入病例，境外移入病例數為近10年同期最高。

據中央氣象局預報資料顯示，未來幾天受低壓帶及西南風影響，南部地區仍有大雨或局部豪雨發生的機率，疾管署再次呼籲，民眾雨後應加強環境巡視與整頓，儘速清理積水容器及場所，以免產生孳生源。一旦有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等症狀，應儘速就醫並告知活動史。