雨彈襲高雄 前鎮區現入夏首例本土登革熱
雨彈襲高雄市多處淹水，超大雨勢讓許多路面積水，不料屋漏偏逢連夜雨，疾管署今下午五時半公布，高雄新增1例本土登革熱病例，為前鎮區興化里40多歲男性，據衛生單位調查，個案沒有去過三民區或左營區等疫情熱區，疾管署研判個案是於前鎮區內遭感染的可能性較高。
疾管署副署長莊人祥表示，個案7月17日出現發燒、肌肉痠痛、骨頭痛、食慾不振及疲倦等症狀，於第二次就醫時因登革熱NS1快篩陽性通報，經檢驗於今日確診感染登革病毒第四型；個案目前住院中。雖今年春節前鎮也曾出現本土病例，但當時病毒型為第二型，與今天公布的個案無關。
莊人祥說，個案近期無出國史，活動地以住家及前鎮區瑞昌里工作地為主。依據個案發病日及衛生單位目前掌握活動史初步研判，個案於工作地或居住地周邊社區感染的可能性較高，不排除是三民區、左營區或境外移入的症狀不明顯個案，至前鎮區導致疫情擴大，將進一步擴大疫情調查以釐清感染源。
因應前鎮區出現入夏後首例本土登革熱病例，疾管署與高雄市政府防疫人員已於昨日完成個案居住地孳生源查核、噴霧壓罐作業，及執行活動地戶外防治，今日並針對個案活動地周邊擴大疫調、風險評估及列管點查核，預計明日執行活動地周邊社區緊急防治工作。
今年截至目前國內累計53例本土登革熱病例，為高雄市42例，三民區35例、左營區及前鎮區各2例，鳳山區、鼓山區及路竹區各1例；台南市11例則為中西區4例、東區2例，永康區、南區、安南區、左鎮區及新化區各１例。另有223例境外移入病例，境外移入病例數為近10年同期最高。
據中央氣象局預報資料顯示，未來幾天受低壓帶及西南風影響，南部地區仍有大雨或局部豪雨發生的機率，疾管署再次呼籲，民眾雨後應加強環境巡視與整頓，儘速清理積水容器及場所，以免產生孳生源。一旦有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等症狀，應儘速就醫並告知活動史。
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