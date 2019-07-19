親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

案情重大 日警罕見提前公布京阿尼兇嫌青葉真司

印尼羽賽／76分鐘三局大戰 周天成逆轉晉男單4強

偏鄉老人外出就醫大不便 衛福部祭購車補助

2019-07-19 17:21中央社 台北19日電

住在偏鄉、離島的老人家若想看病，光是交通就得花一整天，長照2.0雖提供交通給付卻很少有業者願投入。為解決此問題，衛福部宣布針對88鄉鎮業者及機構祭出購車補助。

衛生福利部今天透過新聞稿公布此消息，衛福部長照司副司長周道君受訪時表示，原鄉、偏鄉或離島地區由於地緣及人口分布的特殊性，常會面臨「民眾出不來、服務進不去」的長照發展困境。

周道君說，長照2.0雖然提供失能老人交通補助，但礙於偏鄉地區人口本就稀疏，加上載送的又是失能的長輩，許多業者評估買車成本及油資、保養等費用後，往往會因不敷成本，不願到偏鄉進行交通接送服務。

正因如此，許多偏鄉長輩想回診看病、拿藥只能仰賴公共交通工具，為了趕看診時間，經常得一大清早就搭車出門，光是交通就得花上一整天。

周道君指出，為了解決偏鄉老人家的交通困境，衛福部推出「長照服務資源不足地區交通接送量能提升試辦計畫」，針對全台88個原住民區、離島及偏遠地區的汽車租賃業、醫療機構、老人福利機構及長照服務機構提供購車補助，強化偏鄉交通量能。

周道君說，參與的單位除了可載送失能老人，請領長照服務的交通補助外，也和交通部協調放寬「公路法」規定，融入共乘概念，開放參與單位載送未失能的65歲以上老人、55歲以上原住民，並依地方政府規定收取車資，分攤營運成本。

周道君表示，補助車輛有3類型，包括乙類無障礙大客車最高補助新台幣250萬元，9人座以下無障礙小型車最高150萬元，9人座以下一般小型車最高95萬元，至少需營運5年，盼帶動長照資源不足地區的服務量能。

他指出，凡有意願投入偏遠地區長照交通接送服務提供單位，可向所在地縣市政府提出申請，由縣市政府彙整後於8月15日前向衛福部提報。

長照偏鄉衛福部
教改多年為何沒效？直接到 U 值媒告訴我們！

相關新聞

8月下旬起 國道散落物清理每逾30分鐘收3千元　

2019-07-19 17:44

氣象局發大雷雨特報 高雄、台南及屏東要注意

2019-07-19 18:55

國美館展影像焦慮 數位監控無所不在

2019-07-19 18:34

超人氣動畫《瑪雅蜜蜂大冒險：蜜糖危機》 為育幼院童首映

2019-07-19 18:33

要記住京阿尼最好的樣子！網友票選影響人生最深的三部作品

2019-07-19 18:00

低壓帶影響 高屏兩天總雨量上看500毫米

2019-07-19 17:11

Z世代存錢首要目標 6成5選旅遊

2019-07-19 17:06

因應桃機三航廈建設管理 招募人才14人

2019-07-19 17:01

嘉榮爆A流群聚感染 退輔會說院方採取這些防治措施

2019-07-19 16:49

桃園今年首例！住家附近有稻田、鴿舍 男確診日本腦炎

2019-07-19 16:31

關懷偏鄉教育 他們呼籲：就在伸手能幫助的距離

2019-07-19 16:03

巴黎百年服裝演化史 珍貴時尚版畫台北展出

2019-07-19 15:31

傳耳垂有皺褶恐是心臟病徵兆 醫：是真的

2019-07-19 15:30

民團提案180天長照假 民眾冷感一周不到50人附議

2019-07-19 15:07

別把失智老人關在家裡！日本第一的高齡住宅銀木犀的幸福祕訣

2019-07-19 14:56

手機上網就有智能醫師！伴癌患緩解放化療不適

2019-07-19 14:51

國泰藝術節雲門戶外公演 林懷民經典舞作看得過癮

2019-07-19 14:39

長榮航空 明天起全面復飛

2019-07-19 14:39

春遊補助掀亂象 竟有「部分合法」旅宿

2019-07-19 14:35

文資現勘不現身、怕熱不下車…委員這樣合理嗎？

2019-07-19 14:35

台日鐵道館攜手 秀百年珍貴館藏

2019-07-19 14:29

春遊補助難申請 業者嘆吸收損失

2019-07-19 14:29

地方不甩中央怠惰…文資被拆沒罰則 公務員沒在怕

2019-07-19 14:27

蘇花藍色公路開1趟虧百萬 業者寧願賠錢也不收

2019-07-19 14:27

蘇花藍色公路搭乘率達標 交部擬延長補助至3年

2019-07-19 14:27

國外借鏡／美新罕州想拆19世紀古蹟 當地發起攻防戰

2019-07-19 14:22

Costco進口的生鮮牛肉為何經過長途海運 保存長久還這麼好吃？

2019-07-19 13:48

嘉榮爆發A流群聚感染 18人隔離投藥中

2019-07-19 13:13

沒暖身做大車輪運動 小心旋轉肌袖斷裂手舉不起來

2019-07-19 13:13

【食力】從備料、擺攤到收攤 行動餐車的一天到底在忙什麼？

2019-07-19 12:48

出社會後才懂自己跟自己相處！因為「真正好朋友，會跟你保持距離」

2019-07-19 12:24

過期海鮮流外燴餐廳罰12萬 檢舉人不滿質疑輕罰

2019-07-19 12:15

行銷鐵道觀光 台鐵推JR四國版三支線周遊券

2019-07-19 10:42

市售醃漬蔬菜 10件就有1件漂白劑或防腐劑超標

2019-07-19 10:34

Sony aibo機器狗超萌亮相！索尼創意科學大賞北高接力免費玩

2019-07-19 10:23

捐血中心成豪雨受災戶 高屏澎東各血型庫存不足5天

2019-07-19 10:09

開一次就虧百萬 學者曝「麗娜輪繼續營業」兩大理由

2019-07-19 10:08

蘇花藍色公路載客率7月首周達標 交部擬延長補助至三年

2019-07-19 10:04

票亭與開分員的時代 關於一個女人的故事

2019-07-19 09:58
看更多

熱門文章

台北車站 翻牌式時刻表年底退役

2019-07-19 00:17

颱風放假就對了？封神或罵爆 關鍵是這4字

2019-07-19 09:00

人氣爆米花「紫爆」Costco貨架 網推：看電影必帶

2019-07-19 11:14

天秤公認好好先生、巨蟹保有自我空間 交往最穩定的星座TOP 5！

2019-07-19 08:56

低壓回歸到丹娜絲颱風尾 串成長雲雨帶

2019-07-19 14:12

豪雨特報！ 吳德榮：今明兩天慎防致災性降雨

2019-07-19 07:25

開一次就虧百萬 學者曝「麗娜輪繼續營業」兩大理由

2019-07-19 10:08

威力彩再摃！創40連摃紀錄下期頭獎上看12億元

2019-07-18 22:04

每日星座運勢／摩羯愛情運魅力四射 事業明顯突破

2019-07-19 00:00

雨勢驚人3小時降110毫米 台南沿海將軍廣山里又淹了

2019-07-19 09:28

小孟塔羅：談戀愛不容易阿～測你的感情出了什麼問題？

2019-07-19 13:07

嘉榮爆發A流群聚感染 18人隔離投藥中

2019-07-19 13:13

午後雨勢越來越劇烈 持續下到明晚

2019-07-19 10:55

楊洋新造型短髮不得了 強蓋秦嵐吳謹言合體風采

2019-07-18 22:21

影／世上最貴瀕危陸龜一隻2百萬 走私桃機遭查獲

2019-07-19 13:14

桃園今年首例！住家附近有稻田、鴿舍 男確診日本腦炎

2019-07-19 16:31

地球持續發燒中！ 賈新興：6月創下140年來最熱的紀錄

2019-07-19 09:43

低壓北上 嘉義以南、台東 今恐豪雨

2019-07-19 00:14

彭啟明用一張圖 看今明兩天雨怎麼下

2019-07-19 11:20

彭啟明：南海低壓北上擦邊南台灣 午後到周六嚴防雨勢

2019-07-19 08:18

嘉南高屏豪雨特報！ 全台低窪地區慎防積淹水

2019-07-19 13:54

傳耳垂有皺褶恐是心臟病徵兆 醫：是真的

2019-07-19 15:30

秋行軍蟲疫情擴大 台南首度在草皮發現幼蟲

2019-07-18 19:20

衛生紙擦蓮霧皮竟褪色 食藥署：係天然A

2019-07-18 19:21

大驚喜！基隆黑鳶繁殖破紀錄 基隆港幼鳥展英姿

2019-07-19 09:25

秋行軍蟲侵台南草皮！玉米田外 全國首例

2019-07-19 00:09

民團提案180天長照假 民眾冷感一周不到50人附議

2019-07-19 15:07

出社會後才懂自己跟自己相處！因為「真正好朋友，會跟你保持距離」

2019-07-19 12:24

健康你我他╱流汗多換衣 速洗速晾乾

2019-07-19 00:06

林口人口爆發成長 商場深耕家庭客討好小孩與毛孩

2019-07-18 19:05

行銷鐵道觀光 台鐵推JR四國版三支線周遊券

2019-07-19 10:42

【賞文迴響】王景新／父親的假牙

2019-07-19 06:00

【日常紀事】暮熹／謝謝

2019-07-19 06:00

鹽蔥雞排、肋眼牛排怎麼選？大戶屋3款新定食　還可抽300元優惠券

2019-07-19 00:50

網批可恥！野生動物風婚禮出現斑馬 酒店以驢子「塗一塗」冒充

2019-07-19 14:19

【我愛一個人煮-73】太陽臉／粉粿與杏仁豆腐

2019-07-19 06:00

Lenovo夏日下殺！5折升級記憶體、硬碟 文書機萬元有找

2019-07-18 20:57

老公要求幫忙付一半電費 她上網抱怨遭網友打臉

2019-07-19 17:27

Costco進口的生鮮牛肉為何經過長途海運 保存長久還這麼好吃？

2019-07-19 13:48

豪雨特報！ 台中以南慎防大規模或劇烈豪雨

2019-07-19 09:04
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top