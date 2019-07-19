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桃園今年首例！住家附近有稻田、鴿舍 男確診日本腦炎

2019-07-19 16:31聯合報 記者張裕珍╱即時報導

台灣今年迄今出現13例日本腦炎病例，桃園市在今天確診首例個案，市府衛生局指出，一名家住觀音區的64歲男子，12日開始身體不適，還出現發燒症狀，15日因症狀未改善就醫住院檢查，隔日即出現抽蓄及意識改變並轉至加護病房，醫院通報衛生局疑似日本腦炎，今天經疾管署檢驗確診為日本腦炎感染個案，男子仍住院治療中，衛生局則即刻啟動防疫機制。

衛生局獲悉日本腦炎確診案例後，展開病媒蚊孳生環境調查，發現患病男子住家附近有水稻田、灌溉溝渠、鴿舍等高風險環境，且男子近期活動範圍以住家附近為主，初步研判個案應於住家附近遭受感染。衛生局已針對個案住宅附近鴿舍懸掛誘蚊燈，誘捕病媒蚊，同時加強對當地居民健康訪視與衛教宣導，以避免遭受日本腦炎病毒侵襲。

衛生局長王文彥說，日本腦炎是由三斑家蚊及環紋家蚊叮咬而傳播，患者感染後大多無明顯症狀，僅少數可能出現頭痛、發燒或腦膜炎，嚴重則可能出現意識改變、腦神經功能損傷等，最有效的預防方法為接種日本腦炎疫苗，提醒民眾應按時帶家中滿15個月以上的幼兒至各地衛生所或合約院所接種疫苗；成人如工作地或住家附近有豬圈、鴿舍或水稻田者，建議可前往衛生福利部桃園醫院就醫評估是否自費接種疫苗。

衛生局也提醒，目前為日本腦炎流行季節，民眾近期儘量避免於病媒吸血高峰期（黃昏與黎明時段）前往水稻田、豬圈、鴿舍等高風險環境活動，若須前往高風險環境則應穿著淺色長袖衣褲，並於身體裸露處使用政府機關核可的防蚊藥劑，避免被病媒蚊叮咬而感染。民眾如有相關問題，可撥打衛生局24小時防疫專線：0800-033-355。

桃園市衛生局獲悉日本腦炎確診案例後，展開病媒蚊孳生環境調查，替個案住宅附近鴿舍懸...
桃園市衛生局獲悉日本腦炎確診案例後，展開病媒蚊孳生環境調查，替個案住宅附近鴿舍懸掛誘蚊燈，誘捕病媒蚊，同時加強對當地居民健康訪視與衛教宣導。圖／桃園市衛生局提供
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桃園市衛生局獲悉日本腦炎確診案例後，展開病媒蚊孳生環境調查，替個案住宅附近鴿舍懸...
桃園市衛生局獲悉日本腦炎確診案例後，展開病媒蚊孳生環境調查，替個案住宅附近鴿舍懸掛誘蚊燈，誘捕病媒蚊，同時加強對當地居民健康訪視與衛教宣導。圖／桃園市衛生局提供
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桃園市衛生局獲悉日本腦炎確診案例後，展開病媒蚊孳生環境調查，替個案住宅附近鴿舍懸掛誘蚊燈，誘捕病媒蚊，同時加強對當地居民健康訪視與衛教宣導。圖／桃園市衛生局提供
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衛生所日本腦炎疫苗
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