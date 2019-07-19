關懷偏鄉教育 他們呼籲：就在伸手能幫助的距離

2019-07-19 16:03 聯合報 記者 聯合報 記者 賈寶楠 ╱即時報導



世界和平會今天在桃園市新屋區大坡國小舉辦「心願小王子閱讀寫作營」，藝人gigi林如琦、史丹利夫妻前往擔任「一日社工師」和udn買東西公益雲集一起關懷偏鄉教育，鼓勵小朋友認真學習，並呼籲各界協助貧弱兒童就學，「偏鄉其實並不遠，就在你我伸手能幫助的距離」。

今天活動內容，包括閱讀名著環遊世界八十天和愛麗絲夢遊奇境、大地遊戲同心協力闖關、團體營養午餐、醒腦運動科普知識有獎徵答等，gigi林如琦、史丹利幫忙23位小朋友打菜，一起上課分享，不時給予指導、擊掌鼓勵，現場歡笑不斷。

5年級女學生小恩說，爸爸平常辦桌幫廚，媽媽從印尼嫁來，都忙著工作，好在世界和平會到學校辦了好多課後輔導和暑期課程，每天都能學習新知，生活很充實，她會用功讀書，將來減輕爸媽負擔。

「當你真的想要完成一件事的時候，全宇宙都會來幫助你。」gigi林如琦、史丹利鼓勵小朋友勇敢追夢，他們說，今天體驗後才知道，社工的課後陪伴在偏鄉真的是必要資源，如果少掉這些支持，偏鄉小朋友和都市小朋友的距離將越拉越遠；看到天真的小朋友放暑假了還願意認真學習，更覺得自己能付出一點心力幫忙是很有意義的。

兩人表示，偏鄉需要被幫助的人「其實一點不遠」，有了udn買東西公益雲集的協助，上網就能找到合法立案的公益團體募款活動，替大家做好把關，可以安心把捐款交給公益團體運用，謝謝udn買東西讓「做公益真的好容易」。