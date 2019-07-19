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關懷偏鄉教育 他們呼籲：就在伸手能幫助的距離

2019-07-19 16:03聯合報 記者賈寶楠╱即時報導

世界和平會今天在桃園市新屋區大坡國小舉辦「心願小王子閱讀寫作營」，藝人gigi林如琦、史丹利夫妻前往擔任「一日社工師」和udn買東西公益雲集一起關懷偏鄉教育，鼓勵小朋友認真學習，並呼籲各界協助貧弱兒童就學，「偏鄉其實並不遠，就在你我伸手能幫助的距離」。

今天活動內容，包括閱讀名著環遊世界八十天和愛麗絲夢遊奇境、大地遊戲同心協力闖關、團體營養午餐、醒腦運動科普知識有獎徵答等，gigi林如琦、史丹利幫忙23位小朋友打菜，一起上課分享，不時給予指導、擊掌鼓勵，現場歡笑不斷。

5年級女學生小恩說，爸爸平常辦桌幫廚，媽媽從印尼嫁來，都忙著工作，好在世界和平會到學校辦了好多課後輔導和暑期課程，每天都能學習新知，生活很充實，她會用功讀書，將來減輕爸媽負擔。

「當你真的想要完成一件事的時候，全宇宙都會來幫助你。」gigi林如琦、史丹利鼓勵小朋友勇敢追夢，他們說，今天體驗後才知道，社工的課後陪伴在偏鄉真的是必要資源，如果少掉這些支持，偏鄉小朋友和都市小朋友的距離將越拉越遠；看到天真的小朋友放暑假了還願意認真學習，更覺得自己能付出一點心力幫忙是很有意義的。

兩人表示，偏鄉需要被幫助的人「其實一點不遠」，有了udn買東西公益雲集的協助，上網就能找到合法立案的公益團體募款活動，替大家做好把關，可以安心把捐款交給公益團體運用，謝謝udn買東西讓「做公益真的好容易」。

社工師鄧湘樺說，偏鄉貧弱學童常在家庭背景、學習資源等方面顯得相對弱勢，世界和平會提供課後陪伴，協助培養閱讀寫作能力，讓孩子擁有專長、找到自信，希望各界一起支持。

藝人gigi林如琦、史丹利和桃園偏鄉大坡國小學童一起參加世界和平會舉辦的閱讀寫作...
藝人gigi林如琦、史丹利和桃園偏鄉大坡國小學童一起參加世界和平會舉辦的閱讀寫作營，呼籲各界幫助「一點都不遠」的偏鄉貧弱兒童學習。圖／udn買東西提供
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藝人gigi林如琦（左起）、史丹利鼓勵大坡國小學童勇敢追夢。圖／udn買東西提供
藝人gigi林如琦（左起）、史丹利鼓勵大坡國小學童勇敢追夢。圖／udn買東西提供
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世界和平會在桃園偏鄉大坡國小舉辦閱讀寫作營，放暑假的小朋友一樣能快樂學習。圖／u...
世界和平會在桃園偏鄉大坡國小舉辦閱讀寫作營，放暑假的小朋友一樣能快樂學習。圖／udn買東西提供
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