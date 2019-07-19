親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
輕颱丹娜絲遠離
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

「玫瑰玫瑰我愛你」原唱姚莉逝世 享耆壽96歲

國民黨內重提「吳郭瑜」整合 郭台銘陣營：有誠意嗎？

傳耳垂有皺褶恐是心臟病徵兆 醫：是真的

2019-07-19 15:30中央社 台北19日電

傳聞指出，只要耳垂出現皺褶，當心是心血管疾病徵兆。 聯合報系資料照片／記者何烱榮...
傳聞指出，只要耳垂出現皺褶，當心是心血管疾病徵兆。 聯合報系資料照片／記者何烱榮翻攝
分享
傳聞指出，只要耳垂出現皺褶，當心是心血管疾病徵兆。醫師表示，耳垂上的皺褶在醫學上稱為「法蘭克徵兆」，依皺褶深度分為不同風險程度，臨床上確實會以此作為診斷參考依據。

坊間傳聞，上了年紀或有三高的患者，如果耳垂下緣及耳朵的長軸出現垂直斜切皺褶，就是所謂的「冠心溝」，可能是心血管疾病徵兆。

新光醫院心臟內科主治醫師洪惠風接受中央社記者採訪時表示，耳垂上有皺褶代表心血管疾病風險高的說法，並非空穴來風，最早是由一名美國醫師發現，將這種徵兆命名為法蘭克徵兆（Frank’s sign），依皺褶深度分成不同風險程度。

洪惠風說，醫界對於法蘭克徵兆有不同解釋方法，其中較常見的說法是，當心臟血管出現硬化時，全身血管都可能開始硬化，血液供應也會受影響，這時耳垂就會因血液供應不足出現皺褶，但確切原因到底是什麼，至今仍未明。

在他看來，法蘭克徵兆就像是「心臟科的面相學」，臨床上替病人診斷時，確實也會以此作為參考依據。

洪惠風說，除了耳垂皺褶外，去年法國一項研究也指出，額頭上、眼尾的皺紋也有可能和心臟疾病有關，未來可望以此發展出預測方法。

炎夏到來，洪惠風提醒，天氣熱人體容易脫水，血液會變得濃稠，恐影響血液供應，增加心血管疾病風險，除了呼籲民眾要多補充水分，也應養成規律運動習慣，當身體出現異常可望提早發現，例如平時可走5圈操場，現在走半圈就覺得累，就應提高警覺。

洪惠風也強調，一旦胸口出現悶、緊、脹、痛，一走路就痛，一休息就好，當心是心血管疾病重要徵兆，務必儘速就醫。

心血管疾病醫師患者
教改多年為何沒效？直接到 U 值媒告訴我們！

相關新聞

市售醃漬蔬菜 10件就有1件漂白劑或防腐劑超標

2019-07-19 10:34

開一次就虧百萬 學者曝「麗娜輪繼續營業」兩大理由

2019-07-19 10:08

票亭與開分員的時代 關於一個女人的故事

2019-07-19 09:58

別把失智老人關在家裡！日本第一的高齡住宅銀木犀的幸福祕訣

2019-07-19 14:56

衛生紙擦蓮霧皮竟褪色 食藥署：係天然A

2019-07-18 19:21

巴黎百年服裝演化史 珍貴時尚版畫台北展出

2019-07-19 15:31

民團提案180天長照假 民眾冷感一周不到50人附議

2019-07-19 15:07

手機上網就有智能醫師！伴癌患緩解放化療不適

2019-07-19 14:51

國泰藝術節雲門戶外公演 林懷民經典舞作看得過癮

2019-07-19 14:39

長榮航空 明天起全面復飛

2019-07-19 14:39

文資現勘不現身、怕熱不下車…委員這樣合理嗎？

2019-07-19 14:35

台日鐵道館攜手 秀百年珍貴館藏

2019-07-19 14:29

地方不甩中央怠惰…文資被拆沒罰則 公務員沒在怕

2019-07-19 14:27

蘇花藍色公路開1趟虧百萬 業者寧願賠錢也不收

2019-07-19 14:27

蘇花藍色公路搭乘率達標 交部擬延長補助至3年

2019-07-19 14:27

國外借鏡／美新罕州想拆19世紀古蹟 當地發起攻防戰

2019-07-19 14:22

Costco進口的生鮮牛肉為何經過長途海運 保存長久還這麼好吃？

2019-07-19 13:48

嘉榮爆發A流群聚感染 18人隔離投藥中

2019-07-19 13:13

沒暖身做大車輪運動 小心旋轉肌袖斷裂手舉不起來

2019-07-19 13:13

【食力】從備料、擺攤到收攤 行動餐車的一天到底在忙什麼？

2019-07-19 12:48

出社會後才懂自己跟自己相處！因為「真正好朋友，會跟你保持距離」

2019-07-19 12:24

過期海鮮流外燴餐廳罰12萬 檢舉人不滿質疑輕罰

2019-07-19 12:15

Sony aibo機器狗超萌亮相！索尼創意科學大賞北高接力免費玩

2019-07-19 10:23

捐血中心成豪雨受災戶 高屏澎東各血型庫存不足5天

2019-07-19 10:09

蘇花藍色公路載客率7月首周達標 交部擬延長補助至三年

2019-07-19 10:04

地球持續發燒中！ 賈新興：6月創下140年來最熱的紀錄

2019-07-19 09:43

救文資 文化部：設文化發展基金

2019-07-19 09:14

指定古蹟就充公？ 唬你不懂文資法

2019-07-19 09:13

稱忙不現勘、嫌熱不下車 委員OK嗎

2019-07-19 09:13

公務員護文資不力 文資界：比照不適任教師

2019-07-19 09:13

沒錢怎救私有文資？文資法大漏洞

2019-07-19 09:12

靠容積救文資？ 學者：這樣做才行

2019-07-19 09:12

慎防劇烈豪大雨 預計從今天降到明晚

2019-07-19 09:11

豪雨特報！ 台中以南慎防大規模或劇烈豪雨

2019-07-19 09:04

拯救夏季胃口大作戰 營養師也愛吃的金針木耳輕沙拉

2019-07-19 07:15

颱風遠離轉吹西南風 北部易累積汙染物

2019-07-19 04:54

台北車站 翻牌式時刻表年底退役

2019-07-19 00:17

秋行軍蟲侵台南草皮！玉米田外 全國首例

2019-07-19 00:09

健康你我他╱流汗多換衣 速洗速晾乾

2019-07-19 00:06
看更多

熱門文章

台北車站 翻牌式時刻表年底退役

2019-07-19 00:17

颱風放假就對了？封神或罵爆 關鍵是這4字

2019-07-19 09:00

人氣爆米花「紫爆」Costco貨架 網推：看電影必帶

2019-07-19 11:14

天秤公認好好先生、巨蟹保有自我空間 交往最穩定的星座TOP 5！

2019-07-19 08:56

家庭醫師到宅照護啟動 衛福部：長照新服務不收費

2019-07-18 18:40

豪雨特報！ 吳德榮：今明兩天慎防致災性降雨

2019-07-19 07:25

威力彩再摃！創40連摃紀錄下期頭獎上看12億元

2019-07-18 22:04

每日星座運勢／摩羯愛情運魅力四射 事業明顯突破

2019-07-19 00:00

開一次就虧百萬 學者曝「麗娜輪繼續營業」兩大理由

2019-07-19 10:08

輕颱丹娜絲飛奔離去 氣象局傍晚5點30分解除海警

2019-07-18 16:46

香草航空倒數回饋祭 單程機票688元起

2019-07-18 15:55

洗臉越洗越爛？ 小心含這3種成分的洗面乳

2019-07-18 16:37

日本黑熊母帶子覓食跌進牧場飼料桶 糗變玉米吃到飽

2019-07-18 17:01

他未婚無後…一張狗狗為主人穿喪服照 感動上萬人

2019-07-18 15:59

雨勢驚人3小時降110毫米 台南沿海將軍廣山里又淹了

2019-07-19 09:28

楊洋新造型短髮不得了 強蓋秦嵐吳謹言合體風采

2019-07-18 22:21

嘉榮爆發A流群聚感染 18人隔離投藥中

2019-07-19 13:13

低壓北上 嘉義以南、台東 今恐豪雨

2019-07-19 00:14

地球持續發燒中！ 賈新興：6月創下140年來最熱的紀錄

2019-07-19 09:43

影／世上最貴瀕危陸龜一隻2百萬 走私桃機遭查獲

2019-07-19 13:14

午後雨勢越來越劇烈 持續下到明晚

2019-07-19 10:55

丹娜絲遠離 台南、高雄、屏東明防大雨

2019-07-18 16:58

彭啟明用一張圖 看今明兩天雨怎麼下

2019-07-19 11:20

低壓回歸到丹娜絲颱風尾 串成長雲雨帶

2019-07-19 14:12

肯德基再出奇招開賣中秋月餅 網笑：非常不務正業

2019-07-18 16:16

彭啟明：南海低壓北上擦邊南台灣 午後到周六嚴防雨勢

2019-07-19 08:18

秋行軍蟲疫情擴大 台南首度在草皮發現幼蟲

2019-07-18 19:20

衛生紙擦蓮霧皮竟褪色 食藥署：係天然A

2019-07-18 19:21

泳衣外穿好性感！孫芸芸變身香奈兒復古辣妹

2019-07-18 16:55

秋行軍蟲侵台南草皮！玉米田外 全國首例

2019-07-19 00:09

丹娜絲遠離 最快今晚8點30分解除海警

2019-07-18 16:05

陸軍官校爆發類流感群聚 109人中獎

2019-07-18 16:44

大驚喜！基隆黑鳶繁殖破紀錄 基隆港幼鳥展英姿

2019-07-19 09:25

鹽蔥雞排、肋眼牛排怎麼選？大戶屋3款新定食　還可抽300元優惠券

2019-07-19 00:50

跟團落伍了？4年成長3成 團客最愛去這些地方‧‧‧‧‧

2019-07-18 16:50

【賞文迴響】王景新／父親的假牙

2019-07-19 06:00

【日常紀事】暮熹／謝謝

2019-07-19 06:00

林口人口爆發成長 商場深耕家庭客討好小孩與毛孩

2019-07-18 19:05

行銷鐵道觀光 台鐵推JR四國版三支線周遊券

2019-07-19 10:42

健康你我他╱流汗多換衣 速洗速晾乾

2019-07-19 00:06
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top