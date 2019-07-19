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民團提案180天長照假 民眾冷感一周不到50人附議

2019-07-19 15:07聯合報 記者陳婕翎╱即時報導

中華民國家庭照顧者關懷總會、婦女新知基金會、台北市產業總工會等團體今年五月舉行記...
中華民國家庭照顧者關懷總會、婦女新知基金會、台北市產業總工會等團體今年五月舉行記者會，推動「長期照顧安排假」入法，要求「30天有薪假及150天彈性請假」，共創勞工、雇主、國家三贏。 記者林伯東／攝影
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勞動部推估，台灣每五個勞工就有一人因照顧失能、失智家人影響工作，每年約13.3萬人「因照顧而離職」。家庭照顧者關懷總會本月12日於「公共政策網路參與平台」提案，爭取180天長期照顧安排假，但附議階段至今進入第七日僅46人附議，若繼續按照這個速度，60天期限恐僅取得約400個附議，距離5000附議門檻遙遙無期。

據家總設計的「長期照顧安排假」，每位勞工在失能、失智家人核定列入長期照顧人口的期間，最長可申請180天，前30日給予處理最忙亂的照顧安排，並由就業保險來補助六成的投保薪資，比照「育嬰留職停薪津貼」的作法，至少在前30日給付「長期照顧安排留職停薪津貼」；其餘150日為彈性請假，允許半天或一天的彈性請假，以因應臨時性的照顧。

行政院主計處統計，45至64歲有一半以上需要照顧家屬，其中又以45至54歲者最多，家總秘書長陳景寧指出，2017年曾針對台灣950名企業員工進行調查，家庭照顧者在安排長期照顧時，需要有時間洽詢長照資源、等候評估、陪伴長輩孰悉居家服務、日間照顧中心或外籍看護工等各式服務，平均要6.1個月才能穩定生活。因此主張長期照顧安排假最多180天。

家總過去也透過調查發現84%照顧者認為請假頻率變高、無法參加工作以外的聚會、無法配合加班、遲到早退頻率增加，甚至是無法專注工作，使照顧影響工作表現。45歲後才退離職場者的離開最後一份工作原因，因料理家務（含照顧家屬）而自願性離職的人，竟高達18.6%，陳景寧表示，有長照安排假可請才能加速安排，降低離職風險。

陳景寧也強調，「離職照顧」造成勞工、雇主、國家三輸，勞工不僅損失薪水，也影響未來退休金，照顧離職年齡大多是技術成熟期甚至是主管，雇主失去熟練的員工，對國家而言，不僅損失眼前整體勞動力與經濟力損失，未來 還可能要為老後的離職照顧者提供經濟救助。

離職勞動部
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