手機上網就有智能醫師！伴癌患緩解放化療不適

2019-07-19 14:51 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



徐姓男病患（右）透過智能醫師系統緩解不適，也有助於醫師廖志穎（左）掌握患者狀況，有利診斷與開藥。記者趙容萱／攝影 分享 facebook 現在手機普級率高，癌症患者有智能醫生相伴！台中市38歲徐姓男作業員工作壓力大，今年4月底因脖子腫大，2周後還沒有消退，就醫確診鼻咽癌2期，5月初接受放、化療期間，接受醫師廖志穎建議，透過手機在智能醫師系統輸入嘔吐、腸胃不適，並選擇輕重程度，馬上跳出相對應的衛教與醫療建議，不用回醫院、打電話就能緩解不適；醫師也可以在患者回診時，清楚掌握患者狀況，有利診斷與開藥。

衛福部台中醫院放射腫瘤科主任廖志穎說，過去癌症患者哪裡不舒服，不易表達，難以立即緩解，醫師只能透過患者回診時口述，較難掌握病況，台中醫院參考美、法癌症病人電子回報系統研究，開發出一套全程照護的智能醫生系統。

醫師廖志穎指出，目前他有2名頭頸癌患者、1名食道癌患者使用這套智能醫師系統，每天花30秒到1分鐘，把體重下降、腹瀉、脹氣、失眠等副作用或不適輸入系統日記內，不但可協助病患緩解不適，也有利醫療團隊掌握病患狀況，增加癌症治療存活率成效。

徐姓作業員說，他在今年5月，接受放、化療控制病情，第一次化療後，回家噁心、嘔吐，不知如何是好，非常難受，第二次回診化療時，聽從醫師廖志穎建議，從LINE@下載智能醫師系統，哪裡不舒服就可以直接輸入系統內，並選擇輕、中、重等級。

徐姓作業員舉例，他有中度的噁心、嘔吐，輸入資料後，跳出衛教與建議，吃白土司或酸性食物，不要吃油炸，放化療後體力下降，智能醫師建議可以在飯後走路當運動。他認為，有智能醫師陪伴，不用到醫院、不用打電話，他很快就能知道如何來緩解不適，在家就能好好保養自己。