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嘉南高屏豪雨特報！ 全台低窪地區慎防積淹水

2019-07-19 13:54聯合報 記者侯俐安╱即時報導

中央氣象局發布豪雨特報，低壓帶及午後對流雲系發展旺盛影響，易有短時強降雨，今天屏東縣、高雄市及台南市山區、嘉義縣山區亦有局部大雨或豪雨；其他地區有局部大雨發生的機率，山區注意坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區慎防積淹水。

低壓帶影響，今天中南部及東南部地區有陣雨或雷雨，並有大雨或局部豪雨發生的機率，其他地區亦有短暫陣雨或雷雨；明天南部地區有陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區亦有局部短暫陣雨或雷雨。

中央氣象局發布豪雨特報。圖／取自氣象局網站
中央氣象局發布豪雨特報。圖／取自氣象局網站
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豪雨氣象局嘉義
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