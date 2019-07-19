嘉南高屏豪雨特報！ 全台低窪地區慎防積淹水

2019-07-19 13:54 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



中央氣象局發布豪雨特報，低壓帶及午後對流雲系發展旺盛影響，易有短時強降雨，今天屏東縣、高雄市及台南市山區、嘉義縣山區亦有局部大雨或豪雨；其他地區有局部大雨發生的機率，山區注意坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區慎防積淹水。