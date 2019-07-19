國外借鏡／美新罕州想拆19世紀古蹟 當地發起攻防戰

2019-07-19 14:22 聯合晚報 編譯 聯合晚報 編譯 田思怡 ／綜合報導



美國新罕布夏州首府康科德（Concord）擁有許多19世紀建築，圖中這間民宅已改成博物館。 圖／取自Longyear博物館官網 分享 facebook

美國新罕布夏州報紙報導，麻州一家房地產開發商計畫拆除新州一棟19世紀初的宅邸，這間房子雖然尚未列入《國家史蹟名錄》，但已符合資格，因此令當地居民相當錯愕。類似情況在新州各社區上演，迫使地方人士採取防範歷史建物被拆除的措施，建立拆除審查過程是其中之一。

雖然這家開發商只是要拆掉這棟宅邸的一座1950年代建的穀倉，但這場虛驚也讓居民驚覺，任何歷史建物都可能被拆除，即便已列入《國家史蹟名錄》，或已符合資格。

所謂的拆除審查是確保可能有保存價值的歷史建物，在拆除之前須知會社區，並交由地方上的古蹟保存委員會審查。

地方政府可以提出建築法修正案，通過延後拆除的條例或頒布單獨法令，也可在現有的古蹟保存法中加入地方法規。

延後拆除法令無法永遠防止歷史建物被拆除，不過審查過程可以評估建物的歷史價值。若判定建物在歷史上或建築上具有重要性，可延後核發拆除許可，通常延後30天到90天，有些案例延後12個月，而實際的拆除時程可能更久。

在延後拆除期間可以舉行公聴會，由審查單位、屋主和社區代表共商拆除的替代方案和其他保存選項，包括將這棟建物融入新開發案的整體設計，將建物賣給有興趣修復的買主，或為新建案另覓地點。

拆除審查法令應載明申請審查的標準，大部分社區規定申請審查的建物至少有50年歷史，但也有法令規定至少100年。