親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
輕颱丹娜絲遠離
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

人瑞禮送涼被 長者怨：難道我過去100年都沒被子蓋？

「京阿尼」縱火慘案33死：悲劇5小時的犯罪謎團

沒暖身做大車輪運動 小心旋轉肌袖斷裂手舉不起來

2019-07-19 13:13聯合報 記者江良誠╱即時報導

許多民眾早上起床伸懶腰、甩手做運動，但若沒先熱身，反而會造成運動傷害。

南投縣56歲李先生退休工程師，在家照顧母親，最近一早起床後，陪著母親在院子運動，因為覺得肩膀緊緊的，於是甩手臂後做大車輪旋轉，沒想到右肩像被電擊般刺痛，李先生認為只是關節卡到拉傷而已，沒想到經過那天早上後，右臂再也沒辦法舉高，右手也越來越無力。

南基醫院復健科醫師王矞雲說，患者肩膀肌肉異常僵硬，可能不只是50肩的問題、於是會診骨科安排一系列檢查。診斷是右肩部旋轉肌袖破裂，導致右手不定時抽痛、無法施力及高舉。李先生接受完右肩旋轉肌袖微創修補手術，兩個星期後疼痛改善，右手也可以做到上舉動作，力量也逐漸恢復中。

南基醫院關節微創醫師邱宗恆表示，「肩部旋轉肌袖破裂」是容易被忽略的勞動傷害，一般需要抬重物的勞工朋友較常見，例如水泥工、搬運工、搬菜工、投擲性運動選手等，李先生因做大車輪運動導致「肩部旋轉肌袖破裂」確實很少見，一般輕微受損的患者，只要讓手臂足夠休息，使受損組織自體修補，再配合復健治療就可以恢復，若受損範圍需靠手術治療，目前能以內視鏡微創修補手術來完成，手術只需三個約1公分大小的傷口，術後傷口復原快，一至兩個禮拜就可以銜接做復健。

邱宗恆說，「肩部旋轉肌袖破裂」可能引發併發症如；滑液囊發炎、發炎引起之關節處沾黏、50肩，一般出現以上併發症患者，在術後都需靠復健恢復手臂功能。勞工需抬重物時多加利用工具或機器協助，劇烈運動時先做好熱身運動，這樣不會造成職業傷害與運動傷害。

正常旋轉袖在核磁共振顯示下呈現的是黑色，呈現白色表示受損組織。圖／南基醫院提供
正常旋轉袖在核磁共振顯示下呈現的是黑色，呈現白色表示受損組織。圖／南基醫院提供
分享
李姓病患未熱身便甩手大車輪運動，得持續接受復健治療。圖／南基醫院提供
李姓病患未熱身便甩手大車輪運動，得持續接受復健治療。圖／南基醫院提供
分享

復健手術患者
教改多年為何沒效？直接到 U 值媒告訴我們！

相關新聞

彭啟明用一張圖 看今明兩天雨怎麼下

2019-07-19 11:20

行銷鐵道觀光 台鐵推JR四國版三支線周遊券

2019-07-19 10:42

市售醃漬蔬菜 10件就有1件漂白劑或防腐劑超標

2019-07-19 10:34

開一次就虧百萬 學者曝「麗娜輪繼續營業」兩大理由

2019-07-19 10:08

票亭與開分員的時代 關於一個女人的故事

2019-07-19 09:58

衛生紙擦蓮霧皮竟褪色 食藥署：係天然A

2019-07-18 19:21

低壓回歸到丹娜絲颱風尾 串成長雲雨帶

2019-07-19 14:12

嘉南高屏豪雨特報！ 全台低窪地區慎防積淹水

2019-07-19 13:54

Costco進口的生鮮牛肉為何經過長途海運 保存長久還這麼好吃？

2019-07-19 13:48

嘉榮爆發A流群聚感染 18人隔離投藥中

2019-07-19 13:13

【食力】從備料、擺攤到收攤 行動餐車的一天到底在忙什麼？

2019-07-19 12:48

出社會後才懂自己跟自己相處！因為「真正好朋友，會跟你保持距離」

2019-07-19 12:24

過期海鮮流外燴餐廳罰12萬 檢舉人不滿質疑輕罰

2019-07-19 12:15

Sony aibo機器狗超萌亮相！索尼創意科學大賞北高接力免費玩

2019-07-19 10:23

捐血中心成豪雨受災戶 高屏澎東各血型庫存不足5天

2019-07-19 10:09

蘇花藍色公路載客率7月首周達標 交部擬延長補助至三年

2019-07-19 10:04

地球持續發燒中！ 賈新興：6月創下140年來最熱的紀錄

2019-07-19 09:43

救文資 文化部：設文化發展基金

2019-07-19 09:14

指定古蹟就充公？ 唬你不懂文資法

2019-07-19 09:13

稱忙不現勘、嫌熱不下車 委員OK嗎

2019-07-19 09:13

公務員護文資不力 文資界：比照不適任教師

2019-07-19 09:13

沒錢怎救私有文資？文資法大漏洞

2019-07-19 09:12

靠容積救文資？ 學者：這樣做才行

2019-07-19 09:12

慎防劇烈豪大雨 預計從今天降到明晚

2019-07-19 09:11

豪雨特報！ 台中以南慎防大規模或劇烈豪雨

2019-07-19 09:04

拯救夏季胃口大作戰 營養師也愛吃的金針木耳輕沙拉

2019-07-19 07:15

颱風遠離轉吹西南風 北部易累積汙染物

2019-07-19 04:54

台北車站 翻牌式時刻表年底退役

2019-07-19 00:17

秋行軍蟲侵台南草皮！玉米田外 全國首例

2019-07-19 00:09

健康你我他╱流汗多換衣 速洗速晾乾

2019-07-19 00:06

失智症死因數據 醫師：可能低估

2019-07-19 00:02

營養師加護病房訪視費納健保 健保署25日討論

2019-07-18 23:56

延遲通報？陸官109人 類流感群聚

2019-07-18 23:47

長期打電腦 手指關節退化到…變形

2019-07-18 23:44

本土登革熱 台南開山里再添1例

2019-07-18 23:43

專業觀點╱甲溝炎 多因指甲修剪不當

2019-07-18 23:43

我的經驗／從外科看到皮膚科 慢性甲溝炎如何治療？

2019-07-18 23:38

紅棗抗疲勞 大葉大學研究證實

2019-07-18 23:12

威力彩再摃！創40連摃紀錄下期頭獎上看12億元

2019-07-18 22:04
看更多

熱門文章

台北車站 翻牌式時刻表年底退役

2019-07-19 00:17

颱風放假就對了？封神或罵爆 關鍵是這4字

2019-07-19 09:00

人氣爆米花「紫爆」Costco貨架 網推：看電影必帶

2019-07-19 11:14

家庭醫師到宅照護啟動 衛福部：長照新服務不收費

2019-07-18 18:40

天秤公認好好先生、巨蟹保有自我空間 交往最穩定的星座TOP 5！

2019-07-19 08:56

威力彩再摃！創40連摃紀錄下期頭獎上看12億元

2019-07-18 22:04

豪雨特報！ 吳德榮：今明兩天慎防致災性降雨

2019-07-19 07:25

紅棗抗疲勞、抗憂鬱 紅棗水黃金比例這樣喝

2019-07-18 14:56

每日星座運勢／摩羯愛情運魅力四射 事業明顯突破

2019-07-19 00:00

他嗆「工地很好怎不做」？ 過來人心酸揭：不做才是對的

2019-07-18 15:29

開一次就虧百萬 學者曝「麗娜輪繼續營業」兩大理由

2019-07-19 10:08
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top