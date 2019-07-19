沒暖身做大車輪運動 小心旋轉肌袖斷裂手舉不起來

2019-07-19 13:13 聯合報 記者 聯合報 記者 江良誠 ╱即時報導



許多民眾早上起床伸懶腰、甩手做運動，但若沒先熱身，反而會造成運動傷害。

南投縣56歲李先生退休工程師，在家照顧母親，最近一早起床後，陪著母親在院子運動，因為覺得肩膀緊緊的，於是甩手臂後做大車輪旋轉，沒想到右肩像被電擊般刺痛，李先生認為只是關節卡到拉傷而已，沒想到經過那天早上後，右臂再也沒辦法舉高，右手也越來越無力。

南基醫院復健科醫師王矞雲說，患者肩膀肌肉異常僵硬，可能不只是50肩的問題、於是會診骨科安排一系列檢查。診斷是右肩部旋轉肌袖破裂，導致右手不定時抽痛、無法施力及高舉。李先生接受完右肩旋轉肌袖微創修補手術，兩個星期後疼痛改善，右手也可以做到上舉動作，力量也逐漸恢復中。

南基醫院關節微創醫師邱宗恆表示，「肩部旋轉肌袖破裂」是容易被忽略的勞動傷害，一般需要抬重物的勞工朋友較常見，例如水泥工、搬運工、搬菜工、投擲性運動選手等，李先生因做大車輪運動導致「肩部旋轉肌袖破裂」確實很少見，一般輕微受損的患者，只要讓手臂足夠休息，使受損組織自體修補，再配合復健治療就可以恢復，若受損範圍需靠手術治療，目前能以內視鏡微創修補手術來完成，手術只需三個約1公分大小的傷口，術後傷口復原快，一至兩個禮拜就可以銜接做復健。