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出社會後才懂自己跟自己相處！因為「真正好朋友，會跟你保持距離」

2019-07-19 12:24聯合報 記者劉小川╱即時報導

出社會後，大家會發現，自己身邊的朋友變多了，但真正可以交心的朋友反而變得更少了。當自己遇到困難、心情鬱卒時，仔細查驗自己的通訊軟體，能夠傾訴的了了無幾，通常都是一些酒肉、工作上的同事，翻查了一遍，最終只好選擇獨自淚流滿面。

其實，能夠陪伴自己的只有自己，真正的朋友，通常都會給彼此一些距離。

真心的朋友，會懂得有適當的距離

對於朋友的定位，每個人都有不同的看法，有人認為，只要有個固定的朋友在身邊、與朋友分享生活，就可以是真心的好友。而真正的朋友，會保持適當的距離，正所謂「君子之交，淡如水」就是這意義所在。

而這樣的朋友，即使有一定的距離，在你傷心難過時，總是默默在你的身邊療傷，就算你今天出頭天，也會默默地希望你過得更好，而不是每天飲酒作樂。

從精神的角度來看，好朋友就像是自己現實和理想中的映射，真正好朋友相處時，會讓人感覺到溫暖又熟悉。跟真心朋友相處，就像一面鏡子，互相呼應、相同類似，在互相的扶持之下，才能陪伴自己走得更長遠。

什麼才是相處之道的能力？

指的就是在團體中，與大家相處的和諧度與相處交際的能力。

從心裡層面來看，優質的人際關係可以讓你與同事、朋友打成一片，獲得更多的交流與學習，認真去理解不同的思維，從中間受到啟迪。當你與上司或長輩交談的時候，交換著不同的邏輯思考，可以擁有更多的收穫。

在與人交流時，大多先從一般朋友做起，無論身分貴賤。當與人為友，體現自己的社交能力和良好的心理交流。若在外沒有一個知心的朋友，在社會上就會顯得自己孤零零的。

人在這社會中，並非孤立的，人與人的交際是在這社會中不可缺少的組成，人們往往在與人交往之中得到滿足，如果與人交往不順利，就意味著心理的需要被剝奪了，因此產生孤立無援感。而擁有良好的人際關係，才能真正讓自己在這社會得到心理上的滿足。

在團體生活中，才能真正體會到，真心朋友的重要性。圖／摘自 pexels
在團體生活中，才能真正體會到，真心朋友的重要性。圖／摘自 pexels
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好的朋友，會有適當的距離。圖／摘自 pexels
好的朋友，會有適當的距離。圖／摘自 pexels
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出了社會，才明白交到真心的朋友，真正的意義。圖／摘自 pexels
出了社會，才明白交到真心的朋友，真正的意義。圖／摘自 pexels
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相處之道的能力，出社會後才能真正體會。圖／摘自 pexels
相處之道的能力，出社會後才能真正體會。圖／摘自 pexels
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