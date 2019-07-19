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過期海鮮流外燴餐廳罰12萬 檢舉人不滿質疑輕罰

2019-07-19 12:15聯合報 記者陳雨鑫╱即時報導

台南市衛生局去年年初查獲佳里區食品業者浚美商行與浚仁實業公司，涉嫌將逾期海鮮食品改標再賣給外燴餐廳，查獲事證後，衛生局隨之開罰12萬元，違規業者繳交罰金後，給予檢舉人50％的檢舉獎金，檢舉人認為裁處金額不符合比例原則，業者規模大，且違規事證明確，最後台南市衛生局針對檢舉人貢獻提高比例，給予罰金的60％作為檢舉獎金，食藥署今也對此提出說明。

衛福部食藥署5年前公告「檢舉違反食品衛生案件獎勵辦法」，食安檢舉人可獲得裁處實收金額的20％到50％，作為檢舉獎金，隔年修正公告「食品安全衛生檢舉案件處理及獎勵辦法」，針對重大食安事件的檢舉獎金，至少要核發裁處實收金額比例為50％以上，若是檢舉特殊重大食安事件，如黑心油品，除了上述獎金以外，主管機關得額外另外發給檢舉人10萬到200萬的檢舉獎金，如果檢舉人為現職或是離職員工，主管機關額外給予的獎金上限不再是200萬，而是提高至400萬元。

而該名檢舉人，對於台南市衛生局裁處浚美商行與浚仁實業公司，僅12萬元認為「輕罰」，要求地方衛生局應加重處分，台南市衛生局先前曾回應一切依食安法開罰，絕非輕罰。

食藥署企科組科長黃建隆表示，中央訂定食安衛生檢舉案件處理及獎勵辦法，主要是提供給各地方衛生局依循，各地方衛生局若沒有特別訂定相關的獎勵辦法，可直接依循中央規定，地方政府也能額外加碼發放金額的比例，主要是發放的獎金來源，是由地方政府的財源支出。

黃建隆表示，據了解，台南市衛生局第一時間，給予檢舉人裁處金額的50％，作為檢舉獎金，該比例也是中央訂定的獎勵辦法，建議最高的比例，後續認定該檢舉人對於該案的貢獻度高，提高比例至60％，若以裁處金額12萬計算，實際核發給檢舉人的獎金為7.2萬元。

黃建隆解釋，中央的規定僅是給予地方政府做一依循，地方政府可以加碼給予檢舉獎金，他也鼓勵民眾，遇見不法可積極檢舉，可透過書面、電話、電子郵件等，檢附具體違規事項，以及相關的不法線索，只要衛生單位具體查獲不法，並依法開罰，檢舉人都可以依照獎勵辦法，獲得檢舉獎金，不過須具體具名檢舉才有辦法核發。

食安食藥署
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