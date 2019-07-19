市售醃漬蔬菜 10件就有1件漂白劑或防腐劑超標

2019-07-19 10:34 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



酸菜、榨菜、泡菜、筍乾、蘿蔔乾相當下飯，不過市售產品約每十件就有一件漂白劑或防腐劑超標。衛福部食藥署今年2、3月聯合地方政府衛生局走訪菜市場、果菜行、生鮮超市等，抽驗470件醃漬蔬菜或發酵蔬菜，當中有46件不合格，以漂白劑亞硫酸鹽類殘留二氧化硫超標為主。

衛福部食藥署7月公布今年醃漬蔬菜稽查專案第一階段抽驗結果。食品添加物使用範圍及限量暨規格標準規定，醃漬蔬菜的二氧化硫殘留上限為每公斤產品殘留不超過0.03克，而本次抽驗到的46件不合格產品中，有40件產品的二氧化硫殘留超標，其中有酸菜的超標倍數高達31.6倍。

醃漬蔬菜的苯甲酸殘留上限為每公斤0.6克，而本次抽驗到的46件不合格產品中，有12件苯甲酸超標，其中有福菜（朴菜）超標倍數達5.6倍。

台北榮總臨床毒物與職業醫學科主任楊振昌表示，二氧化硫是常見的漂白劑，人體有能力代謝，不過約有5%的人體內缺乏特定肝臟代謝酵素，攝取過量容易引起過敏。苯甲酸則是常見的防腐劑，吃多容易發生噁心嘔吐等情形。

楊振昌表示，酸菜、榨菜等醃漬蔬菜原來顏色偏黃，若在市面上看到的產品顏色潔白、鮮豔，甚至略有刺鼻的酸味，就要警覺可能是漂白劑的含量超標。防腐劑超標的產品則無法用肉眼識別。

楊振昌表示，二氧化硫與苯甲酸都屬水溶性物質，因此醃漬蔬菜買回家後，可用流動清水沖洗，並浸泡在水中15至30分鐘，以將毒物沖淨、溶出。另外，烹煮時將鍋蓋打開，可讓二氧化硫與苯甲酸進一步揮發逸散，減少殘留。