Sony aibo機器狗超萌亮相！索尼創意科學大賞北高接力免費玩

2019-07-19 10:23 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ╱即時報導



由Sony Taiwan主辦的第7屆索尼創意科學大賞作品展，於台北國立台灣科學教育館（7/18～7/21）、高雄國立科學工藝博物館（7/25～7/28）免費巡迴展出中。

本屆首次開放國小3～6年級學童組成的團隊自由使用2種以上的科學原理，並發揮巧思改造生活物品，親手打造出符合「生活百變王」主題之創意科學玩具；入圍決賽的19組參賽團隊，發揮天馬行空的想像力，完成的作品連大人都感到驚奇，像是「電風扇」變身為陀螺發射器、「電源開關」成為可輕巧操作玩具的控制器，而不起眼的「垃圾桶」則改造成結合投籃樂趣的對戰機器人等。

參觀民眾除了可實際體驗參賽團隊的有趣作品之外，今年Sony總部還超有誠意的讓超萌「aibo AI機器狗」首度在台亮相，生動的動作表情就像真的寵物一樣，展現強大的Sony AI科技技術。同時，來自索尼互動娛樂的「toio方塊機器人」也首次現身台灣，集科學與育樂，提供嶄新的學習體驗。