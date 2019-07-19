開一次就虧百萬 學者曝「麗娜輪繼續營業」兩大理由

2019-07-19 10:08 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ╱即時報導



交通部力推蘇花藍色公路，民眾最低可享撘船八折優惠。不過，目前唯一營運蘇花藍色公路、麗娜輪的營運業者東聯航運說，滿載仍舊虧損，每開一趟就虧100萬。即便一直賠下去，業者仍說「不會收」，對此，學者分析有兩大原因。

為提高載客率，鼓勵民眾多利用藍色公路，航港局公布蘇花寒暑假藍色公路試辦補助計畫，交通部補助船舶運送業者寒、暑假航次油料及行銷推廣費用，業者則將補助回饋在票價上，推出搭乘麗娜輪一般票打八五折、學生票八折，及結合住宿、觀光的多元套裝優惠。

據東聯航運統計資料，在7月初已達到與航港局所設定，提高3%搭乘率的目標，周六蘇澳通往花蓮的航班，載客率平均七成。

不過，東聯航運特助洪郁航說，從先前每周四班，縮到現在最低航班數每周兩班，便是基於營運考量。即便是滿載狀況，平均開一次虧100多萬，每周往返蘇澳、花蓮就會虧至少200萬，旅客量成長有一定難度，也存在斷層，回溫需要時間。

洪郁航說，即便一直在賠，也會繼續開下去，因為麗娜輪的定位就是觀光航線，海上運輸是另一種旅遊型態體驗，會繼續堅持，創造海上觀光的新體驗。

海洋大學洋觀光管理學系助理教授王彙喬說，麗娜輪的確一直在虧損，但它在蘇花藍色公路上扮演了很重要的兩個角色，一是比公路更安全的替代道路交通，且是定期航線，二是提供新型態體驗台灣之美，這兩件事都顯示麗娜輪必須繼續營運。

海洋大學航運管理系副教授林泰誠說，海上客運的存在可以解決偏遠地區照顧不足問題，加上海運若使用乾淨燃料，是環保的運輸工具，在環境、經濟投資上，麗娜輪繼續營運都是值得的。

不過，林泰誠說，除了政府要適度補貼業者、降低稅率等，業者也要在成本效益上改善，一旦航商成本減少，自然會反映在票價上，進而增加搭乘率，這才是個良性循環。