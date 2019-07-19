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蘇花藍色公路載客率7月首周達標 交部擬延長補助至三年

2019-07-19 10:04聯合報 記者曹悅華╱即時報導

交通部6月初公布蘇花寒暑假藍色公路試辦補助計畫，今年暑假及明年寒假搭乘麗娜輪，票價打折。自6月15日推出以來，在7月首周就達到航港局設定增加3%載客率目標。航港局說，交通部長林佳龍已指示，要將補助從一年延長至三年，希望培養藍色公路客源，促進宜花東觀光產業。交通部證實，會朝三年補助來規畫。

為提高載客率，鼓勵民眾多利用藍色公路，航港局6月4日公布蘇花寒暑假藍色公路試辦補助計畫，交通部補助船舶運送業者寒、暑假航次油料及行銷推廣費用，業者則將補助回饋在票價上，推出搭乘麗娜輪一般票打八五折、學生票八折，及結合住宿、觀光的多元套裝優惠。

航港局說，經與目前唯一營運蘇花藍色公路的是東聯航運的麗娜輪討論，訂出推出補助後至少要提高3%的搭乘率，在7月初已經達標。

航港局說，這次補助計畫為期一年，希望可以促進今年暑假（6月15日到9月20日）及明年寒假（1月1日到2月29日）搭乘率。據東聯航運提供資料顯示，7月1日到7月7日，周六從蘇澳到花蓮的航班，搭乘率從去年71.17%，提升到74.29%，在7月首周就達成目標。

東聯航運特助洪郁航說，因目前已經進入暑期，訂位狀況不論是透過代理旅行社或是線上訂票持續以平均的速率增加中，的確有微幅成長，不過因營運考量，從每周四班砍到每周兩班，「回溫是需要時間的」，讓民眾習慣搭乘麗娜通往東部的運輸模式。

航港局說，雖然目前初步看起來已達標，因為才剛開始，還要等暑假過完，才有更詳細的分析。航港局說，這是首次打折，「未來補助方式只會更熱烈」，林佳龍很重視藍色公路，已指示相關獎勵跟措施再延長至三年，也就是到111年的寒假，希望越多業者服務相關航線越好。據了解，百麗航運也將在中秋節後開航蘇澳到花蓮。

對此，交通部證實會朝延到三年來規畫。交通部說，目前補助試辦計畫，試辦期間為今年暑假及明年寒假，林佳龍指示研議延長為三年，未來蘇花藍色公路獎助將納入藍色公路十年發展計畫（109年到118年）之藍色公路航線開闢獎勵計畫，持續推動辦理。

蘇花藍色公路結合觀光與交通運輸，提供旅客新型態遊程體驗；遊客可從海上眺望清水斷崖...
蘇花藍色公路結合觀光與交通運輸，提供旅客新型態遊程體驗；遊客可從海上眺望清水斷崖、豆腐岬、烏石鼻等特色景觀，感受太平洋風光。圖／航港局提供
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航港局寒假林佳龍
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