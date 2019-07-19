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救文資 文化部：設文化發展基金

2019-07-19 09:14聯合報 記者何定照╱即時報導

文化部將公告文資法修法草案，文資界提出保存文資財源制度化等呼籲。文化部表示，將依文化基本法設置「文化發展基金」，未來文資保存財源即可從此支應。至於公益信託基金，文化部正與主管機關確認信託法相關法調整受託人資格及相關稅務優惠事宜，文資彩券也在研議中。

不過，根據文基法，文化發展基金旨在辦理文化發展及公共媒體等相關事項，範圍很廣。

文資界提出應加強對把關不力的公務員等罰則，文化部表示，除既有法規，文化部未來若發現有此情形，將適時輔導，如確有違法，將移送監察院調查處理。修法也會再檢討相關事項。

文資界指文資所有人權益未被充分告知，文化部表示，文資局已依去年全國文資大會提議製作相關懶人包。文資局也已編製相關手冊，除送各縣市政府，也與適時提供文資所有人等。

至於淡水施家古厝修繕現況，文化部表示，去年底函請行政院命新北市政府於一定期限內處理後，新北市府文化局已於今年4月提復工計畫，並將於7月19日召開說明會後辦理復工事宜，文資局都將積極督導。

文化部也說明去年宣示的行政法人國家文化資產中心進度，表示文資局已擬定相關設置條例草案，正進行相關單位業務內容的整合規畫，及行政法人籌設的財務收支規畫評估等前置作業。未來期望以臂距原則，引進專業團隊提升文資治理的專業性，負責文資保存維護及經營管理，也可接受私有文資委託。

文化部表示，將依文化基本法設置「文化發展基金」，未來文資保存財源即可從此支應。圖...
文化部表示，將依文化基本法設置「文化發展基金」，未來文資保存財源即可從此支應。圖為淡水施家古厝。本報資料照片
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文化部文資法
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