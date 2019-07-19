公務員護文資不力 文資界：比照不適任教師

2019-07-19 09:13 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



文資慘案不斷，不少人認為地方政府未善盡職責是關鍵之一。文化部長鄭麗君去年在全國文資大會宣示地方政府若有違法，將修法納入罰則，文資界表示，文資遭拆有不可回復性，不作為的官員應依嚴重性受不同處分，最重者應比照不適任教師，不可再當公務員。

去年宜蘭礁溪天主堂在暫定古蹟空窗期遭拆，關鍵之一是宜蘭縣府未在暫定古蹟期滿前及時展延；今年台中神岡林淑景宅在失去暫定古蹟身分時部分遭拆，文資界也指起因是台中市府審議未都依規。台北商業大學兼任助理教授蕭文杰說，就因文資法對未盡責的公務人員沒設罰則，才使得地方政府都不聽中央。

淡江大學建築學系副教授黃瑞茂說，地方政府不作為，2005年就定為市定古蹟的淡水施家古厝是最典型案例，新北市府一度曾編修復預算，卻又遭議員以擋路開發為由刪預算，古厝任風吹雨淋已六年。

蕭文杰說，文資法明定民間提報文資列冊後半年內該審議，主管機關對逾50年公有文資應評估並公告，但台灣眾多縣市政府都沒做，「反正也不會怎麼樣」。他表示，只有祭出罰則，例如依嚴重性判記過、調離本職、幾年內不能升職等處分，甚至不可再當公務員，才能改善問題。

另外，文資法上回修法時將毀損古蹟罰則提高到六個月以上、五年以下有期徒刑且得併科罰金，但因五年以下有期徒刑都可易科罰金，至今無人因拆古蹟坐牢。蕭文杰表示，這次修法應將本刑提高到七年，才可確保犯者不再心存交錢了事。