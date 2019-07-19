稱忙不現勘、嫌熱不下車 委員OK嗎

2019-07-19 09:13 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



台灣師範大學地理系教授洪致文一句「文資被合法做掉」，道盡文資界對文資審查程序不當的怒氣。文資人士、台北商業大學兼任助理教授蕭文杰說，文資審查程序六大疏漏若趁這次文資法修法一次補強，必能減少一些文資慘案。

不少私有文資常在民眾提報階段、官方還沒現勘列冊時就被毀，例如今年5月遭拆的高雄仁武劉家古厝。蕭文杰說，現行文資法未列提報後官方的現勘期限，建議應列接獲通報後三個月內須現勘，且須善盡溝通，讓所有權人了解指定文資各項補償措施，以免所有權人因誤會權益盡失，乾脆先毀文資。

通過列冊追蹤的文資，依法若遇急迫危險可列暫定古蹟，實務上卻常發生官方獲報趕到現場時，文資已成平地，今年4月遭拆的彰化溪州榮民工廠就是如此。蕭文杰說，非所有權人提報的文資不像所有權人提報者會直接列暫定古蹟，都是先列冊追蹤，但如此對文資毫無保障，建議應也列暫定古蹟，同時繼續跟所有權人溝通。

文資進入審議階段，現行文資審議會組織及運作辦法雖明定民間委員應具文資專長，實務上卻常可見委員對現勘對象認知有限。蕭文杰說，文資法規應規定文資案若有民間提出強烈疑義，就應交相關文資背景的第三方調查，並在政府官網公開結果，以免再發生松山療養院病院因交給無古蹟建築背景的考古團隊調查，委員就依團隊說明判無文資價值，導致年初被拆的類似案例。

許多文資在審議後被認定無文資價值，台中神岡林淑景宅就是如此，審議會卻未說明理由，讓外界質疑為何結果迥異先前多次調查建議。蕭文杰說，現行審議規定只含糊稱要載明會議「相關內容」，應改為須詳述判認定理由；審議會更應落實全程公開，不能像現在只公開會議前半，委員閉門討論時就不公開。

蕭文杰也表示，應建立委員評鑑制度，評鑑指標可包括現勘及審議會出席率、是否有進文資現場、有否寫報告、會上發言次數等，以免部分委員從不現勘，或到了現場嫌熱不下車，甚至只在審議時當投票部隊等情事。