指定古蹟就充公？ 唬你不懂文資法

2019-07-19 09:13 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



文資界表示，文化部常忽略對文資所有人的文資教育，應盡快編寫權益說明冊發給文資所有人。圖為台南市青年路蘇丁受醫生看診間。本報資料照片 分享 facebook

文資說明會現場，常可見文資所有權人憂心房產被指定文資後會遭充公、得出全額修繕費等，顯然不清楚文資法規定。文資界表示，這往往是因建商甚至地方政府人員錯誤引導，指文化部常忽略對文資所有人的文資教育，應盡快編寫權益說明冊發給文資所有人。

文資法規定主管機關應提供文資所有人專業諮詢，所有人若不服被指定文資，得提訴願等。台北商業大學兼任助理教授蕭文杰說，實務上主管機關常只告知所有人不滿被指定就去提訴願，少見給正確諮詢，甚至說被指定就再也不能動等錯誤訊息。不少建商也有強大的毀滅文資SOP，告知地主指定文資就是把房地都捐給政府，鼓勵地主快拆。

蕭文杰表示，文化部要破除謠言，除應規定主管機關在審議前須派專人向文資所有人說明，也應編列權益說明冊，澄清充公、修繕費全自付等不實資訊，並明列所有人損失可透過容積移轉、市價徵收、協議價購、換地等方式平衡。

至於現行規定文資修繕費最高可要求政府負擔95%，蕭文杰說，不妨直接規定政府須負擔95%，免得實務上限縮。古蹟學者李乾朗則說，乾脆全由政府出。

文資法新增規定主管機關須協調教育機關辦文資教育並規定內容，蕭文杰說，現行文資教育都太偏重歷史，沒談如何保存，也缺乏深入的現場理解，認為重點應是喚起學生對土地的感動。他更指出，文資教育不應限定校內，而是各年齡層都需要，尤其是50歲左右壯年。

看待文資教育，淡江大學建築學系副教授黃瑞茂表示，最關鍵的不是單點文資保存，而是該反思氾濫的開發意識，由線到面、從城市整體如何保存的角度來思考。

他說，台灣在少子化浪潮下，不該再盲目蓋空屋，而該省思最重要的其實是環境品質、土地倫理、城市保存，思考如何讓新舊建築在同塊土地共存。政府也該以政策慢慢引導，比如將彰化等文資豐富城市整體做城市保存案，逐漸調整城市樣貌，最終應以都市計畫來規範，而非只有文資法。

文化部近年在淡水紅毛城等周邊擬定古蹟保存計畫，近日也公布北門及鐵道部周邊古蹟保存計畫。黃瑞茂說，這些計畫成效雖然還不明，但古蹟保存應只是城市保存一部分，讓城市懷著歷史往前，以多元的保存方式慢慢訂出新舊共榮的尺度，讓城市價值再生。