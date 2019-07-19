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靠容積救文資？ 學者：這樣做才行

2019-07-19 09:12聯合報 記者何定照╱即時報導

國家稱要保存文資，財源卻不足。古蹟學者李乾朗表示，私有文資所有人的保存意願一直沒法提高，是因國家古蹟政策不明確，沒把讓人願意將私產公共化的氣氛做出來，建議籌措財源保存文資的方式要多元；中研院經濟所退休研究員楊重信說，文資法應增訂財源籌措專章，確保穩定財源。

楊重信說，文資法首先應規定各級文化主管機關設文資保存基金，來源除規定用於文資的固定比例預算、出售公有古蹟受限容積的收入、捐贈及基金孳息，還可包括公共工程造價一定比例的撥入。他說，現行公共工程規定須用每棟造價1%做公共藝術，為彌補開發造成的破壞，也應規定用造價1%來保護文資。

他說，文資法也可將類似英國「國民信託組織」（National Trust）的公益信託基金、法國去年上路的「文化遺產樂透彩」、「文資債劵」發行等規定入法，和文資保存基金並行。

文化部規畫用容積移轉、容積銀行來保存文資，楊重信說，這首先該修改古蹟土地容積移轉辦法，規定保存公有古蹟優先採用「容積調配」，讓管理古蹟機關因為開發受限換取的容積，調配到其他公有地。如此以台北機廠來說，文化部就不用花預算跟主管機關交通部台鐵局租地，而是交通部可獲更多容積調配使用。

在容積銀行方面，楊重信說，文化部應與相關部會協調，促成在地方政府透過自治條例制定成立容積銀行，不宜以國家層級自己做。而為創造需求，也得修都市計畫法83-1條，規定建商買容積須百分百都向政府買，並保證公告現值再加幾成的底價，不能像台北市府賣容積僅公告現值一、兩折。

楊重信也建議，文化部應主動與內政部協商修訂都更條例，要求公辦都更時不得排除古蹟建造物及土地，且古蹟及土地所有權人應與其他都更住戶一樣公平分配更新後的權利。民間都更也應比照辦理，且非經都市更新主管機關同意，不得拒絕古蹟所有權人申請參與都更單元，讓都更與文資保存共存，避免像現在建商要不避開古蹟，要不叫古蹟所有人趕快拆。

他說，文化部也應與內政部協商規定都更區做容積移入時，應優先移入古蹟土地受限容積，且不得低於基地總移入容積50%。

李乾朗則說，古蹟有的在城市、有的在鄉下，只有一種方式沒法適用所有狀況，建議文資財源方式要多元。例如可仿英成立公益信託基金，吸收企業捐贈來替國家做文化，也可像法國那樣發行文資彩券。

他說，至於容積移轉雖也可做，但有個大問題是國家對容積移入點的限高管控並無全盤規畫，比如哪些地方可蓋超高樓、哪些地方如總統府附近不行，造成許多地方高樓太多。

淡江大學建築學系副教授黃瑞茂也說，信託基金是提高文資財源的好辦法，但這概念上世紀就有，很多國家也在做，認為文化部早該更積極跨部會推動。他說，從這就看得出國家把文化放在很後面，希望文化部長鄭麗君戰鬥力再強一點，「文資不能保存好，是政府正當性危機，這樣最後大家只能走上街頭。」

文資界也表示，文資法要修法，除了改善財源籌措問題，還須注意文資審查程序不當、加強罰則、文資教育等三大問題，也盼各界心態上從搶救單點老屋，翻轉為對城市環境由線而面的整體保存，才是根本之道。

古蹟學者李乾朗表示，私有文資所有人的保存意願一直沒法提高，是因國家古蹟政策不明確...
古蹟學者李乾朗表示，私有文資所有人的保存意願一直沒法提高，是因國家古蹟政策不明確。圖為高雄仁武區劉家古厝無預警被拆。本報資料照片
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古蹟都更文化部文資法
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