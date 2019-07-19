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沒錢怎救私有文資？ 文資法大漏洞

2019-07-19 09:12聯合報 記者何定照╱即時報導

文化資產保存法開放全民提報文資以來，提報人與私產所有權人、乃至不同所有權人間角力不斷，不少文資最後仍因賣地開發遭拆。文化部近來擬提修法草案，文資學者說，政府要指定私產文資，應給所有人合理補償，否則形同土匪搶財產，文資法卻都未明定補償財源何來，是最大漏洞，盼這次一定要補強。

現行文資法僅提及公有文資須由管理機關編預算，以及非政府機關管理古蹟土地原依法可建容積受限部分得等值移轉至他處建築使用、必要時可協議價購等，上月公告的文化基本法針對私有文資，也僅載明國家得依法補償、優先承購或徵收。中研院經濟所退休研究員楊重信說，相關法規都沒規畫自主且穩定的財源何來，導致沒錢補償、承購、徵收及維修護文資。

聯合晚報「聯晚之眼」去年製作文資法破功專題，報導文資界指出政府用文資容積移轉補償等的執行問題。文化部長鄭麗君去年在全國文資大會表示，會依文資界建議，保障文資在與公共設施保留地等其他容積競爭時一定比例，也會建立容積銀行協助容積移轉，不過文資界對容積銀行做法有所疑慮。

目前台北市等市已設容積銀行，不過只針對公有設施保留地容積，且遭質疑「買空賣空」、售價過低。古蹟學者李乾朗表示，容積銀行只是畫個大餅充飢，但不是真正的餅，根本沒得吃，須搭配其他籌措財源方式；楊重信說，文化部若要讓古蹟土地容積移轉成為有效的文資保存工具，除文資法外，還須跨部會修古蹟土地容積移轉辦法、都市更新條例、都市計畫法等。

文資界表示，比起容積銀行，更有效的籌措文資補償財源方式應是仿英國設公益信託基金，仿法國發行文資彩券等，不過據知文資法修法草案並未朝此方向。

文資學者說，政府要指定私產文資，應給所有人合理補償，否則形同土匪搶財產，文資法卻...
文資學者說，政府要指定私產文資，應給所有人合理補償，否則形同土匪搶財產，文資法卻都未明定補償財源何來，是最大漏洞。圖為淡水施家古厝。本報資料照片
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文資法古蹟文化部
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