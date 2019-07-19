豪雨特報！ 台中以南慎防大規模或劇烈豪雨

2019-07-19 09:04 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



中央氣象局發布豪雨特報，低壓帶影響，易有短時強降雨，今天屏東縣有局部大雨或豪雨，下午起高雄市及台南市山區、嘉義縣山區亦有局部大雨或豪雨；台中以南及台東地區有局部大雨發生的機率，山區請注意坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區慎防積淹水。

氣象局說，台灣目前處於大範圍之季風低壓帶內，其中位於巴士海峽的低氣壓將逐漸向東北移動，未來其強度發展較為有限。今天起隨著丹娜絲颱風逐漸北移，低氣壓亦將向北朝台灣接近，台灣附近西南風增強，水氣增多，天氣轉趨不穩定。尤其中南部及東南部將有局部大雨或豪雨發生的機率，中央氣象局上午8時30分啟動較大規模或較劇烈豪雨特報作業。

今、明兩天低壓帶影響，今天上午起台灣中南部及東南部降雨將逐漸增多，下午至明天上午中南部、東南部地區易有短時強降雨，且將有局部大雨或豪雨發生的機率，明天下午起降雨始逐漸趨緩。

低壓帶影響期間，西南部海域易有中尺度對流系統發展且影響中南部、東南部地區，將導致瞬間大雨、雷擊及強陣風等劇烈天氣現象，而西南風與臺灣地形交互作用影響下，南部山區應注意持續性降雨發生。北部、東北部、東部地區及澎湖、金門、馬祖受低壓帶影響程度小，但今明兩天仍有局部短暫陣雨或雷雨。

低壓帶影響期間須留意短時強降雨、雷擊及強陣風等劇烈天氣現象；山區亦須慎防連續降雨造成坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區慎防淹水，請留意氣象局發布之天氣警特報及即時天氣訊息。

強降雨及中小尺度對流系統的預測仍有其不確定性，隨時留意氣象局發布的最新預報資訊。

今明兩天基隆北海岸、東半部(含蘭嶼、綠島)、南部、恆春半島及澎湖沿海地區易有長浪發生；台灣各沿海空曠地區及外島易有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，海邊活動應注意安全。