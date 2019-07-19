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豪雨特報！吳德榮：今明兩天慎防致災性降雨

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豪雨特報！ 吳德榮：今明兩天慎防致災性降雨

2019-07-19 07:25聯合報 記者董俞佳╱即時報導

中央氣象局說，低壓帶影響，今天東半部(含蘭嶼、綠島)、南部、恆春半島及澎湖沿海地區易有長浪發生，上午6時屏東(小琉球)及宜蘭(龜山島)已觀測到浪高2至3米左右的長浪。

氣象局並發布豪雨特報，低壓帶影響，易有短時強降雨，今天屏東縣有局部大雨或豪雨發生的機率，基隆北海岸、台南以南、台東地區及南投、嘉義山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，低壓環流通過台灣南端後，季風低壓的西南風將進入台灣，今天至明天上半天，西南部迎風面(南部、甚至擴展至中部)慎防致災性降雨，應隨時注意氣象局特報；其他地區亦有局部短暫陣雨機率。各地氣溫因雲雨增多而略降，但不降雨時、仍感悶熱。明下半天西南部迎風面雨勢減緩，但其他地區午後對流的機率提高。

周日至下周四水氣漸減、天氣漸好轉，但午後局部雷陣雨的機率偏高；清晨因西南風與陸風有輻合作用，西南部沿海亦偶有局部陣雨的機率。

他說，此次季風低壓內發展了丹娜絲颱風及另一低壓環流，但因先天不良(風切大、互相競爭水氣)，強度皆很弱；故其對台灣的最大威脅，反而是原季風低壓之西南氣流，與地形抬升所帶來的降雨。

他說，若無另一低壓環流存在，於丹娜絲北上後，西南氣流就該被引進；但因低壓環流存在，改變西南氣流的通道，故需等今天低壓環流北上消散，通道隨即恢復；西南氣流被引進的時間雖稍延後，但對西南部整體影響的程度，改變並不大。

氣象局發布豪雨特報。圖／取自氣象局網站
氣象局發布豪雨特報。圖／取自氣象局網站
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