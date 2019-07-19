拯救夏季胃口大作戰 營養師也愛吃的金針木耳輕沙拉

2019-07-19 07:15 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



日頭赤炎炎，台灣每天都快被曬成紅蕃薯，不僅熱到快融化，連食欲也彷彿被「蒸發」。營養師表示，天熱導致胃口差，此時開味涼拌菜是優先選擇，其中「金針木耳輕沙拉」總熱量不到50大卡，不僅做法簡單，口味上也可依個人喜好，隨時調整，對想減重或夏日食欲不佳者，可說是一道夏日開胃幸福料理。

營養師公會全聯會的網路專欄「健康營家」，最新主題「夏日開胃輕食譜」中，邀請新光醫院營養師蘇妍臣分享，清爽美味的「金針木耳輕沙拉」，食材只需要金針菜70克（乾燥金針30克）、蒟蒻20克及黑木耳30克，乾金針泡水變軟後，將上述所有食材洗乾淨，入滾水川燙起鍋，切好拌上一小匙和風醬、薑絲及少許檸檬汁即可食用，也可加葡萄乾或蔓越莓乾。

蘇妍臣表示，夏日清爽飲食需掌握五重點，「多蔬果」尤其富含維生素A的蔬果，如胡蘿蔔、番茄、菠菜、地瓜葉等，有助於夏日曬後的皮膚修復，此外，蔬果中的維生素C、E及漿果類食材都有助於抗氧化，在酷暑中也能保持活力。

「少油炸」油脂多的食物需要較長的時間消化，可能會讓身體感覺到沈重不適，建議夏日食物以蒸、煮、涼拌為主；「少重口味」夏日容易因胃口不佳，輕項選擇重口味或重鹹的食物，大大增加身體不必要的負擔，若想開胃可利用檸檬、醋、洛神等食材，提升口感也可吃得健康。

「多喝水」夏天高溫容易流汗，身體不知不覺會流失許多水分，因此更須注意水分補充以免脫水，但切記「少咖啡因、酒精性及含糖飲料」這些嗜好性飲品無助於解渴，酒精具有利尿性，反而會越喝越渴，飲料盛飯含糖與脂肪，更會增加額外熱量。