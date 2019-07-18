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影╱農民不必看天吃飯！農保法草案拚下會期過關

2019-07-18 21:01聯合報 記者吳姿賢╱即時報導

今年5月中，新竹一場強降雨導致農民香瓜田泡湯，損失近50萬元，卻只領到4萬多元天災救助金額，凸顯農業保險重要性。行政院今拍板通過農業保險法草案，拚下會期送立法院審議，避免農民「看天吃飯」，且保單不限天災，還包括疫病蟲害，中央最多補助五成保險費。

極端氣候威脅，農作物常因寒害或暴雨受嚴重損傷，平均年損123億元，但天災救助金額每年僅31億元，占整體二至三成，遠不足以彌補農民損失。農委會主委陳吉仲表示，4年多來試辦芒果、香蕉、水稻、石斑魚、禽流感等15種品項保單，未來專法上路可開辦更多品項。

農金局副局長李聰勇指出，目標每年新增5種品項，主要先選大面積作物，正在規畫棗子跟荔枝，未來還有紅龍果、西瓜等。為鼓勵保險公司投入開發保單，草案提供免徵營業稅及印花稅的誘因，也規定可成立農業保險基金，負責執行危險分散與管理機制。

農委會副主委陳駿季表示，農業保險覆蓋率目前僅9.71%，因此天災現金救助制度不會取消，將與農業保險雙軌併行，當覆蓋率提升到一定程度，天災救助額度會視情況調整。

現僅2萬多人參加農業保險，彰化縣芳苑鄉農會總幹事謝介民表示，農民多半保守節儉，還在觀望農業保險的效果；且中央僅補助五成，誘因不夠高，推廣初期至少應提升到七成補助，後續再慢慢調降。

4年前保了全台第一張農業保險保單的梨農劉霖傳表示，去年因寒害獲得20多萬元保險補償金額，雖不能彌補全部損失，仍有一定幫助。一甲地保費2萬5千元，只要自付三分之一，但得代墊中央及地方補助的三分之二保費，年底才可領款；若不必代墊款項並降低保費，農民參與意願會更高。

保了全台第一張農業保險保單的梨農劉霖傳（右）及妻子。記者吳姿賢／攝影
保了全台第一張農業保險保單的梨農劉霖傳（右）及妻子。記者吳姿賢／攝影
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