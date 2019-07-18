Ella也苦過 勤做凱格爾運動可預防骨盆鬆弛

2019-07-18 19:40 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ╱即時報導



藝人Ella陳嘉樺日前於臉書透露，她生完兒子後出現子宮及膀胱脫垂，做每項動作都會發生尿失禁，因此接受手術治療。醫師表示，女性一旦生產過，逾五成都會有骨盆腔鬆弛狀況，平時可做凱格爾運動；若因頻尿、解尿或解便不正常進而影響生活，建議就醫接受治療。

Ella於今年母親節期間在臉書上透露到婦產科動手術，原因是她生產兒子勁寶的過程有困難，導致子宮和膀胱脫垂，使得她打噴嚏、原地跳躍或跑步，都會出現尿失禁，使用護墊還是可能滲出而濕褲，直到接受手術才改善。

台北榮總婦女醫學部產科主任洪煥程表示，包括子宮、陰道壁、膀胱壁或小腸壁等脫垂現象，統稱為「骨盆腔鬆弛」，症狀是有「東西」從陰道露出，且合併解尿不順或解尿困難。若是膀胱脫垂，不只頻尿，還可能會解尿及解便不順。

雖然骨盆腔鬆弛好發於更年期之後，常發生於60至70歲以上的女性，但臨床研究顯示，女性一旦生過孩子，逾五成有輕度以上的骨盆腔鬆弛問題。有人可能是單一部位脫垂，但也有人是多部位脫垂。

另外，隨年齡老化，或是經常便祕、或負荷重物而使腹壓增加，也會增加骨盆腔鬆弛機會。

洪煥程說，骨盆腔鬆弛不會致命，患者需不需要就醫，可依有無影響生活品質進行判斷。臨床則是依脫垂程度分1到4級，1級症狀輕微不需治療，2級則是脫垂至陰道口，3和4級則是已自陰道露出。通常建議2級以上需就醫治療。

洪煥程說，骨盆腔鬆弛的分有保守治療和積極治療。保守治療包括凱格爾運動，用提臀縮肛方式協助復位，但對輕度症狀者才有效。另外，「子宮托」也可將脫垂的部位復位到陰道內，但需經常清理及自我學習放置。

至於積極治療，則可選用經陰道手術或腹腔鏡手術。洪煥程表示，經陰道手術會使用「經陰道手術修補網」，發展至今約有15年，治療成功率高。

不過，國外臨床研究發現，經陰道手術修補網長期植入後，也可能出現出血、感染或疼痛等併發症，所以全球有美國、澳洲及紐西蘭3國不再銷售使用。

食藥署醫粧組科長吳正寧說，該署召開專家諮議會討論認為，經陰道手術修補網的安全風險主要與醫師經驗和病人篩選有關。簡言之，若經過醫師合適評估，且手術植入交由有經驗的醫師操作，國內10多年來的使用經驗是安全的。

因此，食藥署6月函文醫學會會員提醒，病人若接受經陰道手術，應交由具骨盆重建手術知識、技巧與經驗的婦產科或泌尿科醫師執行。醫師執行手術前，也需充分告知病人其併發症風險，術後也宜定期追蹤病人有無發生併發症。

洪煥程說，雖然腹腔鏡手術的手術傷口也小，但手術時間相對較久，不是每一位高齡婦女都有辦法承受長時間的手術風險。一般建議，高齡、嚴重案例、以及脫垂治療過又復發的患者，可選用經陰道手術。

洪煥程提醒，骨盆腔鬆弛治療後的5年復發率為一到二成，所以術後仍要避免蹲姿及提重物；若工作不得不負重，則應注意不要有慢性便秘問題。另勤做凱格爾運動也有助預防子宮脫垂復發，多做多保障。

●凱格爾運動（Kegel exercise）秘訣

1.仰臥床上，身體放鬆，雙腿雙臀不用力，專注於提肛收縮動作。

2.體會骨盆底肌的收縮動作後，將收縮的動作前移集中在尿道上。

3.將手指放進陰道5公分，收縮時手指可感覺有壓迫感，確定收縮的正確性。

4.第一型收縮運動：快速完全收縮後立即快速完全放鬆。做5分鐘。

5.第二型收縮運動：慢速收縮至最強，維持強的收縮狀態，再完全放鬆。做5分鐘。

6.每天做1或2回，每回10分鐘，每回均包括第1型及第2型運動。

7. 最重要的是終身持續運動，絕不輕言放棄。

資料來源／台北榮總婦女醫學部