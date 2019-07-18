秋行軍蟲疫情擴大 台南首度在草皮發現幼蟲

2019-07-18 19:20 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



秋行軍蟲災害緊急應變小組說明，今日接獲台南市政府通報，該府工務局昨日進行亞太國際棒球訓練中心修整草皮時，發現可疑鱗翅目幼蟲為害，隨後通報台南區農業改良場前往初勘取樣蟲體，經鑑定確認為秋行軍蟲，另尚有斜紋夜蛾及分秘夜蛾，是國內在玉米田區外發生第一次確診案例。

應變小組說明，今日台南市政府及台南場再次前往現勘，並調查球場周圍高風險寄主作物受害情況，經查該球場草皮（百慕達草）為撒播方式種植，球場外圍僅發現一處約3分地面積的玉米田區，但並無發現秋行軍蟲為害。該球場今日現勘後，明日將進行殺蟲劑防治處理。

該地區經施藥後將設立警告牌及懸掛性費洛蒙誘蟲器1組，並畫為管制區。另施藥後7天調查，未發現該蟲即解除列管；而如經調查仍發現該蟲，則再次施藥後調查，直到未發現該蟲後解除列管。

應變小組表示，11種玉米秋行軍蟲緊急防治藥劑均具防治效果，前述案例亦將進行藥劑緊急防治處理，以避免該蟲在草皮上擴大為害。另將通知各機關單位，加強球場及草坪目視巡檢及管理工作。