全台13處最髒海岸 環保署颱風季後要出手清理了

2019-07-18 18:59 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



環保團體綠色和平基金會與荒野保護協會日前發布調查，發現平均每100公尺海岸，就有13袋黑色大塑膠袋的海廢垃圾，並列出全台13個最髒海岸。環保署今天表示，已邀集相關單位研商，今年颱風季後進行清理。

環保署表示，海岸垃圾來源眾多，加上海岸環境受地形及潮流影響，需土地管理單位共同維護執行海岸清潔維護工作。環團公布的13個最髒海岸，其中新北市瑞芳區（台2線83.2K）海岸地形為陡直峭壁不易進出，海蝕平台行走困難，垃圾清理難度較高。

彰化縣大城鄉大城南段海堤為鄰近海岸線凹處，受潮流影響容易累積廢棄物；雲林縣麥寮鄉六輕北側海岸及苗栗縣通霄鎮精鹽廠旁海岸放置消波塊，廢棄物如保麗龍、寶特瓶、漁網、浮球、輪胎等卡在消波塊裡，不易清理。

環保署表示，為加速清理，特別邀集13處海岸管理單位研商，其中9處海岸管理單位將規畫進行清理工作，4處為未登錄土地，將由環保署補助經費，請當地環保局清理。