家庭醫師到宅照護啟動 衛福部：長照新服務不收費

2019-07-18 18:40 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ╱即時報導



家庭醫師到宅不再只是做居家診療，衛福部日前公告「居家失能個案家庭醫師照護方案」，由家庭醫師替長照失能長輩開醫師意見書，並與護理師共同幫長輩預防慢性病惡化，同時宣導病人自主權，鼓勵接受預立醫療照護諮商（ACP）及預立醫療決定（AD）。

衛福部長照司簡任技正吳希文表示，即日起，長照中心將主動告知民眾相關服務，若民眾有需求，即會連結特約醫療院所並派醫護進行家訪。

依健保資料顯示，2016年老年人口使用健保醫療費用占總額費的34.96%，老人每人門診醫療費用較65歲以下者高3倍。然而，國發會推估我國將於2026年邁入超高齡社會，健保財務未來勢必將面臨更大的負擔。

吳希文說，長照服務需求者有八成以上具慢性疾病，除了同時有醫療照護需求，一旦疾病惡化，可能導致更多的失能。

衛福步研議決定，撥出二年約9億元長照經費開辦「居家失能個案家庭醫師照護方案」，由醫師到宅照護長照個案的慢性病，進一步減少門診醫療費用和住院負擔。

方案要求，醫師每半年一定要親自為長照個案進行家訪，並開立醫師意見書；護理師則是依個案狀況，每月至少一次家訪、電訪或遠距視訊，關心個案的三高數值。而醫護收案上限均為200名個案，派案後不得推案。

此外，醫護監督個案的慢性病同時，也要同步推動「尊嚴善終」觀念，協助案家參加預立醫療照護諮商及完成預立醫療決定。

吳希文說，雖然健保提供居家醫療照護整合計畫及家庭醫師整合醫師計畫，也是讓醫師到宅服務病患，但是以「診療」為主，包括抽血或檢驗等。居家失能個案家庭醫師照護方案則是以慢性病控制為主，服務內容並不相同。

吳希文表示，方案16日公告後，歡迎有興趣投入的醫療院所參與，向所轄長照中心簽立特約。至於民眾端，只要是經過長照中心評估失能等級2以上者，皆會主動詢問是否要媒合家庭醫師照護，再由個案或其家屬決定是否使用服務。