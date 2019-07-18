7米《蓋亞》抵台 林宥嘉變身太空人

2019-07-18 18:36 台灣醒報 記者吳婉瑜╱台北報導



圖說：見證7米飄浮地球「蓋亞」，登月大使林宥嘉登月插旗。(Discovery提供) 分享 facebook

我的一小步是人類的一大步！「迷幻王子」林宥嘉17日化身登月大使，穿著黑色飛行外套、白色T-shirt現身，俏皮的擺出假裝插旗的動作。為了紀念人類登月50年，台北市政府與Discovery頻道合作，將NASA授權的超大飄浮地球造景搬到信義區。

「我小時候曾經夢想成為太空人！」林宥嘉興奮的分享，他從小就對天文、宇宙很感興趣，時常想像站在月球上，用月球的角度看地球。現場看到超大型漂浮地球時，林宥嘉有感而發的說：「今天站在蓋亞旁邊很震撼，同時也感覺到自己的渺小，我們居住的地球很美，近年卻面臨氣候變遷，希望我們都能更珍惜地球。」

圖說：由NASA授權，真實地球原型的180萬之一的《蓋亞》進駐信義區。(Discovery提供)

7米的漂浮地球《蓋亞》由NASA授權、英國藝術家Luke Jerram打造，是真實地球原型的180萬之一，《蓋亞》進駐台北信義區，到了夜晚還會閃閃發亮，地面也特別設置太空艙拍照點，讓民眾站在太空艙門上，化身50年前的阿姆斯壯的視角俯瞰地球。

圖說：大稻埕鯊魚(Discovery提供)

台北市觀傳局長林奕霆表示，除了《蓋亞》之外，東區地下街出現大峽谷、北投公園有南極冰層、大安森林公園可以看見河中巨怪等，台北有25個景點設有3D造景，供民眾探索。Discovery傳播集團內容發行部資深總監馬艷華說，希望透過3D造景的探索活動，民眾能勇於跨出舒適圈，就像太空人漫步月球一樣。

圖說：大安森林公園河中巨怪。(Discovery提供)

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