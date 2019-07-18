丹娜絲遠離 南海低壓發展防豪雨

2019-07-18 18:35 台灣醒報 記者吳婉瑜╱台北報導



氣象局預估，19日南海的低氣壓逐漸往北移動，東南部、東部及中南部持續有陣雨，慎防局部大雨或豪雨。 分享 facebook

因南海低壓北移，東部、南部周末將持續有陣雨。中央氣象局預估，位於南海的低氣壓持續發展中，不排除發展為熱帶性低氣壓，19日路徑北移後可能使東南部、東部及中南部持續有陣雨；氣象專家彭啟明表示，水氣21日後會逐漸減少，重回夏季炎熱的天氣。

低壓帶北移

氣象局預估，19日上午丹娜絲將逐漸遠離台灣，不過南海的低氣壓系統19日逐漸往北移動，持續提供中南部及花東暖濕水氣，東南部、東部及中南部地區持續有陣雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，其他地區亦有短暫陣雨。氣象局提醒，低壓系統發展及未來路徑仍有不確定性，須留意最新的氣象資訊。

「嘉義以南、台東地區要留意大雨或豪雨！」氣象專家吳聖宇指出，19日到20日南部及台東要留意，南風可能帶來的大雨或豪雨，中北部、東北部也可能有局部熱對流強降雨，吳聖宇提醒，周末天氣仍不穩定，須持續注意天氣變化。

下周恢復炎熱

彭啟明也指出，近幾日要留意位於菲律賓呂宋島的低壓帶，其發展條件比颱風好，低壓帶在太平洋高壓外圍環流影響下，被拖著往北走，由於位置關係，目前的預估將從台灣南端擦邊而過。南部會受到偏西南風及低壓水氣北上的影響，19、20日會有持續性的降雨，但嚴重性比起前兩天預估的稍微緩和。

「水氣21日後會逐漸減少，」彭啟明提到，偏西南風的天氣可能會持續到下周，南部要稍微留意可能會有零星較大雨勢的發展，下周將再回到典型的夏季炎熱天氣，且預期下周穩定的天氣將會維持一段時間。

【更多精采內容，詳見 】