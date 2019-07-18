指考三類組榜首5科472.25 雄中林聖傑不狂讀書

2019-07-18 18:14 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



雄中學生林聖傑以5科472.25高分，成為今年指考三類組榜首。父母都是醫師，他的目標是台大醫，也以醫師為職志，希望為病人付出，貢獻社會。189公分的他不狂讀書，平常以籃球、手機、音樂紓壓。

三類組醫科不採計國文，林聖傑的5科成績分別是化學96.4分、物理95分、生物94.6分、數甲94分、英文92.25分，總分472.25。他說，昨晚沒睡好，今天一大早看到成績並不以為很高，睡了個回籠覺起來，朋友群組像炸開似狂賀他是三類組榜首。因為這個級距區間470至475的級距區間只有1人，再上面都是0人，所以確定他是榜首無誤。

林聖傑謙虛的說，自己不是最強的那個，許多高手都是走申請甄選途徑。其實他在學測也拿到滿級分，申請了台大醫和陽明醫，因說話表達非自己的強項，滿級分還兩個學校都沒上，他只有接受挫折，埋頭拚指考。

「我不狂讀書，堅持到底，毅力很重要！」林聖傑說，要找出適合自己的讀書方法，而不是一味效法高分者。在準備指考期間，他不給自己太大壓力，靠玩手機、打籃球、聽音樂紓壓，但督促自己要一直進步。