高雄鼎西里連兩天現本土登革熱 已確診個案家屬也中

2019-07-18 18:04 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



高雄登革熱繼續燒，疾病管制署今公布，高雄新增1例本土登革熱確診病例，為三民區鼎西里30多歲女性，是昨日確診鼎西里60多歲男性的同住家人，疾管署表示，鼎西里近兩天一天一爆，為全力防堵疫情擴散，明日將緊急至個案居住地周邊社區執行進一步的防治工作。

疾管署莊人祥表示，該女性是從7月14日至16日陸續出現發燒、頭痛、肌肉痠痛、關節痛及出疹等症狀，於第二次就醫時由診所通報，經檢驗於今日確診感染登革病毒第四型。

莊人祥指出，個案近期無出國史，活動地以住家及三民區鼎力里工作地為主，由於其住家與6月底發病的本和里、鼎西里確診個案相近，且其同住家人已於昨日確診，依其發病日及活動史研判，於三民區鼎西里周邊社區感染的可能性較高。

鼎西里近兩天已陸續確診２名個案，莊人祥表示，昨日已完成個案居住地孳生源檢查及噴霧壓罐作業，今日完成鼎西里風險評估及列管點查核，預計明日至居住地周邊社區執行緊急防治工作。

今年截至目前國內累計52例本土登革熱病例，為高雄市41例，分別為三民區35例、左營區2例，鳳山區、鼓山區、路竹區及前鎮區各1例；台南市11例則是中西區4例、東區2例，永康區、南區、安南區、左鎮區及新化區各１例。另有221例境外移入病例，境外移入病例數為近10年同期最高。