親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
輕颱丹娜絲來襲
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

高雄鼎西里連兩天現本土登革熱 已確診個案家屬也中

2019-07-18 18:04聯合報 記者陳婕翎╱即時報導

高雄登革熱繼續燒，疾病管制署今公布，高雄新增1例本土登革熱確診病例，為三民區鼎西里30多歲女性，是昨日確診鼎西里60多歲男性的同住家人，疾管署表示，鼎西里近兩天一天一爆，為全力防堵疫情擴散，明日將緊急至個案居住地周邊社區執行進一步的防治工作。

疾管署莊人祥表示，該女性是從7月14日至16日陸續出現發燒、頭痛、肌肉痠痛、關節痛及出疹等症狀，於第二次就醫時由診所通報，經檢驗於今日確診感染登革病毒第四型。

莊人祥指出，個案近期無出國史，活動地以住家及三民區鼎力里工作地為主，由於其住家與6月底發病的本和里、鼎西里確診個案相近，且其同住家人已於昨日確診，依其發病日及活動史研判，於三民區鼎西里周邊社區感染的可能性較高。

鼎西里近兩天已陸續確診２名個案，莊人祥表示，昨日已完成個案居住地孳生源檢查及噴霧壓罐作業，今日完成鼎西里風險評估及列管點查核，預計明日至居住地周邊社區執行緊急防治工作。

今年截至目前國內累計52例本土登革熱病例，為高雄市41例，分別為三民區35例、左營區2例，鳳山區、鼓山區、路竹區及前鎮區各1例；台南市11例則是中西區4例、東區2例，永康區、南區、安南區、左鎮區及新化區各１例。另有221例境外移入病例，境外移入病例數為近10年同期最高。

疾管署再次提醒，預防登革熱最有效的方法為清除孳生源，民眾除了應清除戶內外積水容器外，也應主動巡視環境整潔，尤其樹洞、旗座、天溝(屋頂排水溝)及地下室等處往往容易被忽略而形成隱藏性孳生源。

疾管署防疫人員今(7/18)日於高雄市三民區鼎西里進行列管點孳生源查核。圖／疾管...
疾管署防疫人員今(7/18)日於高雄市三民區鼎西里進行列管點孳生源查核。圖／疾管署提供
分享

登革熱發燒
教改多年為何沒效？直接到 U 值媒告訴我們！

相關新聞

上半年12人中彩券億元頭獎 2名7、8年級生抱走逾6億

2019-07-18 12:01

7米《蓋亞》抵台 林宥嘉變身太空人

2019-07-18 18:36

丹娜絲遠離 南海低壓發展防豪雨

2019-07-18 18:35

包租代管享租稅優惠 學者：誘因不大

2019-07-18 17:33

先天遺傳就註定 8成自閉症關乎基因

2019-07-18 17:17

陸軍官校爆發類流感群聚 109人中獎

2019-07-18 16:44

老屋新生大獎 等你報名激盪老靈魂

2019-07-18 16:12

全球熱到爆！ 恐成史上最熱七月

2019-07-18 15:41

是你中樂透嗎？ 台彩揭密「這4種面相」最容易中獎

2019-07-18 15:19

健保給付營養師訪視 加護病房 健保署將討論

2019-07-18 15:14

5000位網友連署促加熱菸合法化 不敵衛福部一句話

2019-07-18 15:13

WHO啟動伊波拉全球緊急狀態 我國維持第二級警示

2019-07-18 15:08

紅棗抗疲勞、抗憂鬱 紅棗水黃金比例這樣喝

2019-07-18 14:56

開山里又冒登革熱 70歲婦女2次採檢才確診

2019-07-18 14:45

國健署拒加熱菸合法提案 因為這四點

2019-07-18 14:40

今年上半年彩券億元中獎人 面相大公開！

2019-07-18 14:26

老派印章募資計畫 復刻浪漫

2019-07-18 14:25

台鐵文學區間車今啟航 推出紀念車票

2019-07-18 14:22

丹娜絲遠去 中南部留意豪雨

2019-07-18 14:20

失智症死因排名衝 醫師憂數字仍低估

2019-07-18 14:18

麻豆文旦打團體戰 全面杜絕山寨貨

2019-07-18 14:17

長期打電腦 雙手關節竟提早老化變形

2019-07-18 13:40

要寄快捷到美國變好難 民眾花1小時放棄改寄包裹

2019-07-18 13:24

高雄陸軍官校爆流感群聚疫情 恐上百人遭感染

2019-07-18 13:14

幼童反覆嘔吐出現血便 醫：可能是梅克爾憩室作怪

2019-07-18 12:26

珍珠哭哭！台灣最愛吃冰配料 芋圓奪冠

2019-07-18 12:00

開山里又有登革熱 專家提醒：感染未必有症狀快防蚊

2019-07-18 11:57

失智症死因排名衝 醫師認為仍有低估可能

2019-07-18 11:34

癌友資源這裡找 全台74癌症資源中心、200病友團體一覽

2019-07-18 11:22

2019全國巡迴文藝營今天開跑！台鐵打造文學區間車

2019-07-18 11:21

世外桃源也要使用者付費 南澳農場下個月起要收費了

2019-07-18 11:16

工程師治好打鼾 重燃追求異性的信心

2019-07-18 11:12

有你嗎？台彩公布這四種面相 最易中高額獎項

2019-07-18 11:12

台南出現第11例登革熱 又是開山里

2019-07-18 10:59

思覺失調症可以治療 黃金期在發病後五年內

2019-07-18 10:54

台灣民族性殺了日本名店？網：工讀生薪資別求職人水準

2019-07-18 10:43

發現虎頭蜂別慌 動保處：勿動手、通報人員處理

2019-07-18 10:43

台南再增一登革熱病例 仍然是在全台最有名的那個里

2019-07-18 10:42

台南開山里再添本土登革熱病例 七股、西港也要注意

2019-07-18 10:23
看更多

熱門文章

內政部防颱PO文毀「國寶」 讓這些政壇大老都怒了

2019-07-17 21:32

不斷更新╱不受輕颱「丹娜絲」擾局 北北基明正常上班上課

2019-07-17 20:02

台灣民族性殺了日本名店？網：工讀生薪資別求職人水準

2019-07-18 10:43

丹娜絲解除陸上警報！「分身」低壓雨勢仍威脅中南部

2019-07-17 20:35

輕颱丹娜絲再東修 最快八點半解除陸上警報

2019-07-17 19:09

慢性發炎嚴重恐變致命疾病！專家推薦這八種食物對抗

2019-07-18 07:11

陸警解除…輕颱丹娜絲快閃 雨襲中南部

2019-07-18 00:44

世界上超稀有「藍色蟒蛇」 價格堪比一輛法拉利！

2019-07-17 21:27

颱風丹娜絲眼淚流成河 蘭嶼民眾問：能停班嗎？

2019-07-18 13:06

豪雨特報！吳德榮：今明西南部防雨

2019-07-18 07:22

北北基明天是否停班停課 今晚8點共同決定宣布

2019-07-17 19:24

南北兩家「大王級」炸雞腿 IG美食客無法抗拒酥脆誘惑

2019-07-17 19:07

輸人不輸陣！一個輕度颱風 激起公部門小編超狂想像力

2019-07-18 11:47

出國就靠它！Google即時鏡頭翻譯4大更新 翻得更快更準

2019-07-17 21:58

雪白長腿又登熱搜 楊冪帶貨功力還是那麼強

2019-07-17 20:58

風雨未達標準 北北基宣布明天正常上班上課

2019-07-17 20:07

新竹市政府宣布明天正常上班上課

2019-07-17 20:04

影／丹娜絲在蘭嶼降豪雨 小溪暴漲環道公路多處淹水

2019-07-18 11:33

輕颱丹娜絲「分身」 拖長中南部雨天

2019-07-18 00:21

氣象局：颱風丹娜絲最快18日深夜解除海警

2019-07-18 12:27

高雄陸軍官校爆流感群聚疫情 恐上百人遭感染

2019-07-18 13:14

用手機也能「快速通關」！東京迪士尼以後不用排隊搶票了

2019-07-17 19:51

颱風天的珍珠泡麵引發眾怒 營養師：不健康食物集大成

2019-07-18 13:15

颱風攪局打亂旅遊行程 逾千澎湖旅客搭客輪回台布袋港

2019-07-18 11:23

輕颱丹娜絲飛奔離去 氣象局傍晚5點30分解除海警

2019-07-18 16:46

未在颱風警戒範圍 雲林明天正常上班上課

2019-07-17 20:40

每日星座運勢／射手愉悅心態看事物 一切顯得美好

2019-07-18 00:00

彭啟明：丹娜絲東部外海北上 今明仍有明顯雨勢

2019-07-18 07:50

在高雄養小孩有比較輕鬆嗎？ 網曝：除房租都沒差

2019-07-17 22:02

預計今晚解除丹娜絲海上颱風警報 中南部留意豪雨

2019-07-18 09:13

他嗆「工地很好怎不做」？ 過來人心酸揭：不做才是對的

2019-07-18 15:29

要寄快捷到美國變好難 民眾花1小時放棄改寄包裹

2019-07-18 13:24

別搶！ 陸警解除 菜價卻飆新高

2019-07-18 00:21

未受丹娜絲影響 澎湖明天照常上班上課

2019-07-17 20:04

微風南山主廚之夜 本周連三天開始引爆

2019-07-17 21:43

高雄三民區鼎西里又增一例登革熱 研判為第3波感染

2019-07-17 19:45

未達停班停課標準 新竹縣明天正常上班上課

2019-07-17 20:03

【親子之間】兔妹／早餐大作戰

2019-07-18 06:00

他未婚無後…一張狗狗為主人穿喪服照 感動上萬人

2019-07-18 15:59

輕颱丹娜絲持續偏北 1人受傷、國內22航班取消

2019-07-17 21:12
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top