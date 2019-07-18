家務神隊友！惠而浦大容量瓦斯乾衣機 烘得快又省

2019-07-18 17:34 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ╱即時報導



近年消費者對於健康、生活品質等議題越來越重視，乾衣機儼然成為現代人的家事神隊友。洗完衣服免曬衣，直接把衣服烘乾，還能消毒殺菌去除過敏原，不僅解決瑣碎的家事束縛，更免於衣物曬在陽台沾染空汙PM2.5的疑慮，對於住在都會區空間總是不夠曬衣，或是多雨區衣服總是曬不乾的民眾來說，更是家務救星！

Whirlpool惠而浦多年來致力於大容量快烘瓦斯型乾衣機產品研發，最新在台灣推出2款16KG滾筒乾衣機8TWGD5620HW、8TWGD6622HW，以超大容量、烘衣最快、最省錢為最大特色，最快只要20分鐘即可烘乾5公斤衣物，乾衣時間最快速，即烘即乾，立刻穿衣出門沒煩惱。以5公斤衣物乾衣實測，每次運轉之天然氣費用約1.5元，電費約0.5元，總花費僅約2元，超快又超省錢，輕鬆打造更舒適的居家生活品質。 惠而浦16KG滾筒乾衣機8TWGD6622HW，建議售價41,900元，將於8月上市。圖／惠而浦提供 分享 facebook 惠而浦全新16KG滾筒乾衣機強勢登場，主打大容量、烘衣快又能殺菌。圖／惠而浦提供 分享 facebook

家中有幼兒，或是有過敏症狀的消費者，其實衣物健康也是居家環境中重要的一環。惠而浦2款全新16KG滾筒乾衣機皆具有消毒殺菌行程，經實驗證實可以99.9%消除金黃色葡萄球菌、綠膿桿菌、克雷伯氏肺炎菌及生活常見細菌，讓衣物烘乾後更乾淨，家人小孩穿得更安心。另外，8TWGD6622HW還具備蒸氣清新除皺功能，可以快速消除衣物皺痕與異味，乾衣服沾上菸味、油煙味等，透過此功能即可在15分鐘快速清除異味，重現衣物清新。

惠而浦採用智能全觸控面板，彈性靈活的乾衣行程組合多達37種（8TWGD5620HW為35種），使用者可自由選擇待烘衣料材質、烘衣方式等，為衣物訂製專屬的呵護行程。而為了提供更完善的乾衣效果，2款新款乾衣機皆具備除皺功能，於乾衣行程結束後，滾筒自動定時翻滾衣物長達150分鐘，即便沒有立即取出衣物，也不會有明顯皺痕，保持衣物平整。 惠而浦16KG滾筒乾衣機8TWGD5620HW，建議售價37,400元，於MOMO購物網首賣。即日起至7/31止，購買即贈送WMF湯鍋、WMF平底煎鍋雙好禮。圖／惠而浦提供 分享 facebook 惠而浦16KG滾筒乾衣機8TWGD5620HW，瓦斯型排風式設計，烘得快又省錢。圖／惠而浦提供 分享 facebook

而惠而浦乾衣機特殊的排風式設計，有別於冷凝式及熱泵式乾衣機氣流皆於機體內循環，排風式乾衣機將乾衣後的熱空氣排出，可排除異味，使烘乾後的衣物更蓬鬆清新。此外，還提供多段乾衣溫度選擇，可隨不同衣料調整適當溫度，更貼心呵護衣物，達成最佳乾衣效果。

惠而浦16KG滾筒乾衣機8TWGD5620HW即日起於MOMO購物網首賣，即日起至7/31止，凡購買即贈送WMF湯鍋、WMF平底煎鍋雙好禮。8TWGD6622HW將於8月上市。