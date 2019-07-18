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包租代管享租稅優惠 學者：誘因不大

2019-07-18 17:33台灣醒報 記者鄭吉峻╱台北報導

內政部與臺灣企銀合作，提供租屋業者所需的資金融通並享有租稅優惠。（Photo b...
內政部與臺灣企銀合作，提供租屋業者所需的資金融通並享有租稅優惠。（Photo by 鄭吉峻／台灣醒報）
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為解決弱勢家庭、青年出外就業就學族群租屋問題，內政部與臺灣企銀合作，提供租屋業者所需的資金融通並享有租稅優惠，協助空屋整修並鼓勵屋主交由包租代管業者管理，盼能增進租屋市場的供給。不過，淡江大學產經系副教授莊孟翰認為誘因不大，因為若進入包租代管，房東將必須報稅，勢必影響違建出租的房東進入包租代管的意願。

提供業者資金融通

「做有意義的事情最快樂！」黃博怡說，包租代管業務的推動，對於解決弱勢家庭、青年出外就業就學族群，在住屋問題上都能有一定的作用，因此展開與內政部的合作，希望由臺灣企銀提供租屋業者所需的資金融通，讓擁有閒置房屋的市民房東，能提供空屋並加以整修，交由包租代管業者管理，相信對於增進租屋市場的供給，一定會出現顯著的效果。

黃博怡表示，台企銀長期與內政部密切合作，尤其在都市更新、違樓改建已有很好的合作基礎；台企銀也將社會住宅的資金融通當成重要項目，對於能夠對弱勢家庭及出外工作族群協助房屋租賃，是非常有意義的工作。

包租代管租稅優惠

內政部次長花敬群說，有很多房東想把房子租出去，但因房屋未修繕而產生空屋現象，減少租房意願。台企銀所提出的修繕專案融資完全「打中要害」，一年多來努力讓房東積極投入包租代管，目前進行得非常順利，特別的是，包租代管的房屋享有房屋稅及地價稅的租稅優惠，對房東來講是很有好處的。

他估計，未來廠商在做包租代管的數量規模會越來越大，若有這樣的專案融資，能放心衝業績、擴大營業規模，讓產業可以持續的成長茁壯，並有效降低空屋，呼籲民眾要多多宣傳這項「佛心」政策。

報稅影響出租意願

對於政府所推出的包租代管政策，除了肯定的聲音之外，也有學者提出質疑。淡江大學產經系副教授莊孟翰認為誘因不大，因為若進入包租代管，房東將必須報稅，勢必影響違建出租的房東進入包租代管的意願。

此外，若遇到惡房客破壞房屋、不繳租金的情況如何解決？租金差額的補助標準為何？為何不改良營建署原有的租金補貼？他也質疑內政部從推動包租代管至今共花費多少公帑？

莊孟翰認為，包租代管的規模須達上千戶才能產生效果，建議政府應建立包租代管管理系統，並以租金補貼作為互補，然後交由民間企業處理。他直言，政府的政策須有一貫性，不要換黨執政後又換另一種方式解決，若持續修法常會讓民眾看不清政策的精隨。

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