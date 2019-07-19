【食力】從備料、擺攤到收攤 行動餐車的一天到底在忙什麼？

2019-07-19 12:48 聯合新聞網 食力Foodnext



【採訪·撰文＝編輯部】

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神出鬼沒的行動餐車經常被媒體稱呼為「幽靈餐車」，由於高機動性，很多餐車業者都會選擇每天到不同地點販售，甚至也有業者開著車子環台做生意！你是否好奇經營行動餐車的1天會是怎麼過的呢？走！一起來看看！

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拍攝時間：2019年7月14日（週日） 拍攝店家：「為什麼手工窯烤披薩」行動餐車 銷售產品：10吋、12吋手工披薩，共12種口味 客單價：150～330元

「為什麼手工窯烤披薩」每週三至週日會到不同地點營業，營業時間也不一致，拍攝當天位於士林官邸忠勇街與雨農路交叉口（十字路口7-11前）上，營業時間為下午4點30分至晚上9點。

出發前：需花上3小時的時間備料

由於餐車空間有限，老闆章哲豪在出發前往擺攤前，都需要在家中先完成食材的備料。每次大約都要花上3小時左右的時間，先和麵、打好披薩所需的麵團、再將麵團按照比例分袋，讓之後擀麵可以更快速；另外，由於有12種品項的披薩，所需的材料也很多，包含夏威夷披薩所需的鳳梨、鮮菇燻雞需要的燻雞肉與洋蔥、和風章魚燒所需的章魚丁、以及其他披薩需要的九層塔、起司、番茄等全都要在家事先預備好。

備料結束後，就可以準備出發做生意啦！不過由於這天從下午3點多出發後，基本就沒時間吃飯了！因此當然也要先在家中吃飽。

擺攤預備：16:00～16:30

大約下午4點，「為什麼手工窯烤披薩」的餐車就駛入了今天的販賣地點啦！這裡是位於7-11前的一塊空地，餐車老闆章哲豪與老闆娘一起租下這塊地，每週只有星期日會來到這裡營業。

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倒車進入就定位後，2人就開始馬不停蹄展開前置作業，包括打掃、預熱披薩窯烤爐、接上燈光、掛上招牌...為正式營業即將迎來的人潮做好準備！

以「為什麼手工窯烤披薩」的貨車來說，打開車廂的程序很簡單，兩三下餐車就打開啦！

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停好餐車後，首先要做的事情就是將車上的東西卸下來，騰出做生意的空間。

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檯面要乾乾淨淨！可是附近根本沒有水龍頭，要怎麼清理呢？

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原來在車上備有這樣一桶水，只要扭開就可以使用，更方便清潔與洗手！

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對於披薩業者來說，窯烤爐當然是最重要的生財工具啦！開瓦斯預熱後繼續準備工作。

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準備差不多了，掛上菜單招牌，準備開張做生意囉！

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穿上圍裙後，還得要預先折好一些披薩盒，以防止生意好時手忙腳亂。

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4點30分時間一到，餐車開始營業咯！

營業時間：16:30～21:00

下午4點30分準時開始營業，立刻就有2個客人上門！由於這一天營業的地點位於社區，假日的客人幾乎都會集中在晚餐時段，從5點30分開始直到7點多都是高峰期！此時此刻，電話與訂單不斷來，2個人的手一直都沒停下來過！「大概要等20～30分鐘噢！」這樣的對話不斷出現，儘管如此很多人還是心甘情願地等待，或者下訂單後就先回家再來取。

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一開門立刻就有人上門啦！接下來開始有得忙囉！

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老闆一開始還比較有餘裕可以跟客人閒聊，由於在路邊看到披薩現擀現烤的機會不多，也吸引許多路人停下腳步觀察或詢問。「你們每天都在這邊賣嗎？」、「我們只有星期天會來啦！」這樣的對話場景不斷重複上演。

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老闆娘耳邊帶著藍牙耳機可不是在聽音樂，是因為尖峰時段開始，會不斷有電話打來預購。

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晚間5點30分開始客人明顯變多了，這時候開始2人的手就完全沒停下來過！老闆甚至要在15分鐘內完成5～6份披薩！

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如果有客人訂購的披薩做好了，人還沒來拿要怎麼辦？他們會將披薩置放在烤爐上保溫，偷偷告訴你，烤爐周圍的溫度可是不得了的熱，在這樣的高溫夏天更是辛苦！

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收攤：21:00～21:40

雖然表定晚上9點結束營業，原本可以開始慢慢收攤了，可是有時候路人還是問：「請問你們還有嗎？」因此一般上還是多多少少會超時販售，不過都會有一個侷限！老闆今天決定只「加班」到9點20分，因為前面太忙根本沒時間吃飯，肚子太餓因此決定開始收攤啦！

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收攤前還是會有客人來詢問是否還能買。

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趕緊把招牌收下來表示「我們打烊了」，開始收攤啦！

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收攤的速度非常快，不到20分鐘就收拾完畢，坐上車啟動引擎回家囉！不過你以為回家後就可以休息了嗎？今天所使用的餐具都還要回家清理，如果第二天還要早起做生意，還要預先備料呢！

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值得注意的是，相比起一些流動攤販離開後地面可能會骯髒不堪的形象，行動餐車因為較少販售湯湯水水的食物，所以車子離開後，地面非常乾淨，一點痕跡都沒有留下！

從上述就可以發現，其實經營餐車就跟一般流動攤販差異不明顯，最大的差別只在於他們有一台車而已！如同餐飲業一般，餐車老闆每天還是要備料、打掃、做生意，流程上幾乎無異。

「為什麼手工窯烤披薩」老闆章哲豪分享到，其實星期日還算是比較輕鬆的一天，因為隔天他們會休息，並不需要做生意。但是像星期五六的營業時間就比較接近，週五營業完回到家已經晚上10點多，還要清理餐具、備料，週六在迪化街擺攤，為了搶觀光客的人潮，所以要早上9點就要出發做生意，相當辛苦。之所以會有這樣的安排，是因為如果每天到不同地點販賣，各種商圈都會有各自的人潮時段與特性，因此餐車業者當然也要因地制宜啦！

在跟拍的這一天，「為什麼手工窯烤披薩」一共賣出了約50～60份的披薩，收入約1萬元左右，在差不多5小時的營業時間中，平均每小時要做出10份以上的披薩，最尖峰時間甚至要1小時做出20份！此外，我們往往只看到營業時間，而忽略了「看不見的時候」，如事前備料、事後清理等等，其實也是很耗時的！千萬不要因為餐車看起來有趣、成本低、回收快就忽略了這些經營層面的辛苦！

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