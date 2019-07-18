先天遺傳就註定 8成自閉症關乎基因

2019-07-18 17:17 台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導



自閉症病患原因被確定了！8成因素來自於遺傳，此研究結果讓醫生得以提早檢測高危險群的幼童。(photo by April highlights Autism Awareness under CC license) 分享 facebook

自閉症絕大部分都不受後天掌控、先天基因就決定了！最新研究指出，罹患自閉症譜系（ASD）有8成受到遺傳因素影響，剩下2成才是生活環境與其他因素。學者表示，這份研究雖還無法仔細說明剩下2成的精確原因，但至少能針對那8成受遺傳影響者提早治療，若是有ASD家族病史的幼童都算是高危險群。

ASD幾乎是出生注定

網路新聞《發掘障礙的背後》報導，美國平均每59個兒童中，就有一人患有自閉症譜系相關疾病，ASD包含自閉症、亞斯伯格症候群以及待分類的發展性障礙，被定義為ASD譜系者通常有2大症狀：缺乏社交互動的能力與不可控制做出高度重複性行為。幾十年來美國研究都盼能找到ASD的原因，以解決這類恐影響家庭、社會的情緒型障礙疾病。

據《赫夫日報》報導，日前一項針對200多萬人的研究發現，罹患自閉症的原因有8成是來自於遺傳，僅2成是其他原因（例如後天環境等）。學者斯芬表示，研究結果與過往經驗牴觸，父母常聽到空氣污染與施打某些疫苗的副作用會誘發自閉症，但現在這些因素的影響力其實都沒比「生下來就註定」還高。

提早治療有家族史者

斯芬表示，雖然目前仍難弄清楚剩下的2成影響原因，但反過來想，能確定80%成因是來自於遺傳，對自閉症治療很重要。只要家族史有ASD譜系的疾病，幼童就是需要提前年檢的高危險群；她引述研究結果說，早期干預治療（約為2歲）的成效顯著，能透過反覆練習與陪伴，讓幼童增強情感表達與溝通能力。

部分學者則補充說，由於ASD譜系疾病症狀彼此之間大不相同，僅能被粗略分為低功能自閉症與高功能自閉症（以智商80為分野），患者狀態從難以溝通、無法自理生活，到與常人無異都有可能，因此自閉症譜系療法多樣，包含及早提供密集的特殊教育及行為療法，到中後期補救意味較高的言語治療、社交技巧治療等。

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