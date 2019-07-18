陸軍官校爆發類流感群聚 109人中獎

2019-07-18 16:44 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



高雄陸軍官校發生類流感群聚事件，自7月12日至17日5天內，共有109人出現疑似症狀，高市衛生局昨天下午接獲國軍高雄總醫院通報，今到校進行疫調，發現6月29日三軍官校生入伍當天，已有兩人確診流感，但校方疑未實施感控隔離，2周來仍有人陸續發病，有延遲通報之虞，將以傳染病防治法第37條，處最高1萬5千元罰鍰。

陸軍官校則發出新聞稿回應，7月中旬就陸續有入伍生及學員出現上呼吸道不適，送醫快篩後均屬於流感輕症，藥物治療後已逐步緩解、恢復良好；針對衛生局指校方延誤通報，陸軍官校校長陳建義說，將會同軍醫專業再向衛生局陳述，因之前都是零星個案，並未到達通報機制。

高雄市衛生局表示，該校包括入伍生及大學儲備軍官訓練團學員在內，約有4千多人，目前發病個案仍有58人尚未康復，已要求校方落實環境消毒，並要求生病個案隔離在寢室休息，暫停混班、社團及跑班等共同活動，並每日定時量測體溫，回報轄區衛生所進行監控。

衛生局簡技潘炤穎說，經疫調發現，從6月底軍校生入伍時就有人罹患流感，進入第3周才接獲國軍高雄總醫院通報，指17日當天有20、30名個案出現流感症狀就醫，認定陸軍官校延遲通報，目前該校包括A型及B型流感，共109人有症狀，已為密切接觸的257人完成預防性投藥。