【食力】深夜拉麵車「不二拉麵」！業績好或不好都左右為難

2019-07-25 09:50 聯合新聞網 食力Foodnext



【採訪·撰文＝蔡幸儒】

不二拉麵假日受企業邀請參與活動。（圖片來源：不二拉麵聯盟提供） 分享 facebook

週六晚上9點多，台中豐原廟東夜市一群饕客早已等候在那，等待一間唯有深夜才能等到的行動拉麵店的到來。若對於台中的深夜美食稍有研究的人或許都聽過「不二拉麵」這台餐車！火爐上現烤的豬肋排、配上熬製的豬骨湯頭的「鬼爪拉麵」讓許多人願意特地遠赴排隊品嚐！但對於大多數的餐車業者而言，能擠進人潮眾多的地點營業當然再好不過，不過人潮聚集後的交通問題，也常常使得這些業者，左右為難。

深夜宵夜時段，不二拉麵外總是有許多排隊人潮。（圖片來源：不二拉麵聯盟提供） 分享 facebook

火爐上現烤的豬肋排、配上熬製的豬骨湯頭的拉麵讓許多人願意特地遠赴排隊品嚐！（圖片來源：不二拉麵聯盟官方粉絲團） 分享 facebook

也曾被警察叫離！人潮多的位置未必能好好營業！

隨著客源穩定、部落客的推薦，不二拉麵在豐原廟東夜市的生意也越來越好。然而排隊的人潮也漸漸影響到當地的交通，創業一年後的某天，早在夫妻倆把餐車開到預定地點前，員警便在那裡候著了。他們得到消息「警察要在這個地點站3個月」。這對於從事餐車擺攤生意的不二拉麵來說，可以說是一瞬間沒了生計來源。

後來這也促使著不二拉麵將餐車開進承租的私人空地經營。直至今日，不二拉麵不僅在豐原八方夜市外有個小店面能落地生根，也成為許多露營、企業活動常受邀的對象。

不二拉麵假日受邀請參與露營活動。（圖片來源：不二拉麵聯盟提供） 分享 facebook

開業首日營業額500元 餐車生意常得靠「天」吃飯

但對於創業至今約5年時間的不二拉麵，可以說是崛起的很快，但不二拉麵老闆娘棠棠（暱稱）回憶2014年創業初期說到「在豐原廟東夜市擺攤的第一天，我們只賣出500塊。」因為原先經營拉麵店難以負擔的店租壓力，讓夫妻倆決定用一台3萬塊近乎可以報廢的二手老車加上7萬元的設備費用，開始他們的餐車創業歷程，但面對開業整整1週日營業額沒超過1千元，她現在也笑著談到，當初真的差點就退縮放棄。餐車的創業即使克服了資金與客源問題，棠棠也提到，除了開店的地點會是個瓶頸外，很多時候同樣得靠「天」吃飯，若是遇到雨天更可能落差將近5成。

餐車可以光鮮亮麗 但創業可能沒想像輕鬆容易

但身為餐車創業的前輩，對於是否鼓勵年輕人以此作為創業目標，她也提到，很多餐車創業可能不如電影裡的那樣自由、風光，還是有很多很辛苦的一面。不光是車輛外觀亮眼，餐點本身才是取決於顧客會否再光顧的原因。

此外，棠棠也提到，雖然行動餐車投入的成本可能相對較低，但同樣每天開出門還是得冒著雨天沒人上門或是找不到合適擺攤地點徒勞整天的壓力及風險。

她也認為，以目前各縣市對於攤販規定的多種限制，也讓行動餐車該開到哪裡營業成為一件更加困難的事情。創業前還是得再三思考，畢竟創業下去可能一開始就得負債，實在沒有想像的那樣輕鬆容易。

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