【食力】18億商機的行動餐車創業熱！背後潛藏5大問題

2019-07-26 09:13 聯合新聞網 食力Foodnext



【採訪·撰文＝黃欣培】

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加薪困難、薪水太少、升不了職.......讓很多人想擺脫「吃人頭路」的工作、追求自主獨立的生活，興起一股想要當自己的老闆的想法。但若想要自己開店當老闆，初期投入的資金往往要花費上百萬，同時每個月還要上繳房東大筆的租金，因此近年台灣也興起餐車創業新趨勢！有很多小資族開始選擇創業門檻低、免店租、時間彈性，還能到處趴趴走的「行動餐車」創業模式！

行動餐車成創業熱潮！門檻低創造18億以上商機！

少了高額的店租、稅金，所需要的專業技術少、又能打造吸引人的外觀讓消費者有新鮮感，且不受限於時間、固定地點，也讓地方政府在前幾年曾鼓勵大家以餐車進行創業。

致力推廣台灣行動餐車產業的「台灣行動車創業發展協會（又稱胖卡協會）」理事長龔修賢預估，目前全台灣有約1000台以上的胖卡餐車，若以單日營業額最低5000元來計算，一年就能創造出至少18億以上的商機！想想，或許靠行動餐車也能夠闖出一片天！

然而，任何新興產業的崛起，法規面再隨後跟上，都是可以理解，只是當全台有超過一千台行動餐車都在一般民眾周邊移動與謀生時，就不是待市場機制完備再立法可以說得通的運作邏輯，因為這當中可是潛藏包括行車、消防、食安等攸關民生的5大問題，需要立即被正視，而政府，你看到了嗎？

沒那麼簡單！你沒看到的5大行動餐車問題！

近年來，已有許多國家訂定行動餐車的相關規範，例如美國、日本、香港等等，致力營造行動餐車合法化的環境。但台灣行動餐車創業熱潮從好幾年前至今，仍然存在許多法規面相關問題，使業者無所適從！《食力》透過深入採訪，直擊行動餐車改造基地，同時採訪相關主管單位，總共整理出5大行動餐車可能面臨的問題，帶您一探這遊走法律邊緣的新型行動經濟大問題！

1、你以為自由自在？行動餐車不是隨處都可營業！

有時在馬路邊、公園、停車場都能看到行動餐車的身影，但其實行動餐車可不是走到哪就可以賣到哪！行動餐車必須依各地方政府規定，在固定的「攤販集中區」才能夠進行營業，且另依據停車場法、公園管理自治條例，行動餐車在此營業也同樣可能開罰！而以台北市來說，雖然隨處可見餐車，但其實依規定，攤販都不得以餐車型態來擺攤，也就是說目前在台北市區看到的餐車都是違法的！

2、消防危機到處跑！違法上路就像移動式炸彈！

行動餐車上幾乎都有加熱烹煮的使用需求，因此每台車上總要帶上一、兩桶液化石油氣（桶裝瓦斯），但如果瓦斯的管線、安裝疏忽了，或是沒有固定好，一旦漏氣有可能會累積在餐車內部，就可能引發氣爆、火災，就像是「移動式炸彈」，這種事或許是危言聳聽，但寧可重視，也不能視而不見！

3、車輛違法改裝！即使已放寬改裝規則，違法車輛仍多！

2019年交通部放寬行動餐車可切除C柱，但依據公路總局提供的資料，新制上路至今，實際符合法規並向交通部認可的機構申請車身結構強度檢測的業者卻僅有9台車！那麼其他上路的行動餐車，又有哪個單位去檢查是否合法改裝呢？意謂著你在路上看到的，幾乎都是違法改裝，如果不幸發生行車事故，對車內的人與路上行人，都是莫大的安全隱患。

4、無稅籍登記！口袋賺飽也無須繳稅！

其實行動餐車業者如有固定擺攤位置，就必須辦理稅籍登記，營業額如果達到起徵點者，就得繳交營業稅！賺得荷包滿滿卻不用像正規店家一樣有稅籍登記、繳納稅金，也不符合稅務公平。然而在實務面上，許多業者根本就不會去申請，政府單位對於這些行動攤商更是難以稽查到！

5、衛生單位難以稽查！能吃得安心嗎？

大多數小型的行動餐車上，因為空間有限的關係，多難以配備冷藏冷凍櫃、洗手台，有些營業地點受到陽光直射也容易使食物變質，交通流量大的地點也易受廢氣汙染，再者機動性的行動餐車也導致衛生單位難以掌握業者資訊，使得稽查從業人員個人衛生及作業環境相對困難，如果民眾一旦飲食出現狀況，這種風險根本就無法管控！

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沒有明確法規，讓餐車夢想被扼殺！

即使這股餐車創業熱潮燒得火，但其實目前台灣的行動餐車仍沒有專法管理，讓很多業者即便想守法也無所適從，且各縣市雖然有各自的攤販自治條例，但也因此顯得複雜且零散！讓可能是許多人創業首選的行動餐車，才剛萌芽，就因為各種法律規定而被扼殺！本次《食力》的「行動餐車：遊走在法律邊緣的行動經濟」專題就是希望政府能開始重視這個產業所帶來的發展機會與管理機制，不是不想看就當沒這回事。

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