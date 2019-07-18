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輕颱丹娜絲飛奔離去 氣象局17點30分解除海警

剛果出現伊波拉 疾管署提醒旅遊加強防護

2019-07-18 15:51中央社 台北18日電

世衛宣布，剛果民主共和國伊波拉病毒感染疫情為國際關注公共衛生緊急事件。疾管署今天表示，台灣與剛果民主共和國人員往來少，旅遊建議維持警示，民眾到當地要加強防護。

剛果民主共和國（DRC）北基伍省首府戈馬市（Goma）出現首例伊波拉病毒感染確診個案，世界衛生組織（WHO）17日召開緊急專家會議。

疾管署副署長莊人祥下午受訪時表示，剛果民主共和國疫情有擴散風險，已符合國際衛生條例須整合國際資源以因應疫情的要件，世衛在台灣時間今天凌晨宣布，剛果民主共和國伊波拉病毒感染疫情為國際關注公共衛生緊急事件（Public Health Emergency ofInternational Concern, PHEIC）。

莊人祥說，由於世衛建議其它國家不要關閉邊界或對旅行及貿易施加任何限制，避免民眾及貨物轉以其它無法監控的口岸或方式流動，反不利防治措施。疾管署目前仍維持剛果民主共和國旅遊疫情建議等級為第二級警示（Alert），建議民眾對當地採取加強防護。

剛果民主共和國近一週新增84例伊波拉病毒感染病例，自去年5月至今已累計2512例，其中1676人死亡；確診病例中有136例為醫護人員，其中41例死亡。

莊人祥說，台灣與剛果民主共和國並無邦交，台商數量應僅有個位數。根據統計，107年一整年，台灣與剛果民主共和國的人員往來僅51人次，相信對台灣疫情風險應該還好。

疾管署呼籲，民眾應遵守「2不1要」。若非必要，不要前往剛果民主共和國北基伍省（North Kivu）及伊圖里省（Ituri）的伊波拉疫情流行地區。

如必須前往，應避免接觸或食用野生動物；不要到當地醫院探視或接觸病人，要注意個人衛生，落實勤洗手及咳嗽戴口罩等個人防護，返國後21天內如有疑似症狀，應儘速就醫並告知旅遊接觸史。

伊波拉透過接觸受感染果蝠，此病毒可直接傳染給人，或是透過中間宿主的野生動物，例如受感染的猴、猿等再傳染給人。

人與人的傳染是因直接接觸到被感染者或其屍體的血液、分泌物、器官、精液，尤以破損皮膚與黏膜接觸感染風險更大；或是間接接觸被感染者體液污染的環境而感染。

伊波拉疫情伊波拉病毒
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