全球熱到爆！ 恐成史上最熱七月

2019-07-18 15:41 台灣醒報 記者莊瑞萌╱台北報導



史上最熱的七月已指日可待。美國太空總署（NASA）證實，隨著歐洲熱浪出現與北極變暖後，已讓地球出現史上最熱的六月。許多氣候科學家也指出，如果這種高溫發展條件不變，恐怕七月也會成為史上最熱七月。

據《英國獨立報》報導，NASA公布數據指出，今年六月全球平均溫度比六月基準又高出攝氏0.93度，已打破2016年當時創下的多出0.82度紀錄。

該月份在西歐更出現嚴重熱浪，許多國家都打破百年來當地高溫紀錄，例如法國共有13處地點都出現史上最高溫紀錄。對此，加州大學柏克萊分校氣候科學家豪斯法瑟表示，「今年七月已被列入史上最熱紀錄中，微幅超越2017年的紀錄。」

賓夕法尼亞州立大學氣候科學家曼恩也指出，「如果這次七月成為最熱七月，將成為地球測到最熱的月份。」

根據NASA與美國國家海洋暨大氣總署公布的數據，在10次高溫的紀錄中，其中9次都發生在2000年之後，科學家認為主要是與人類製造溫室氣體有關。

據《英國衛報》報導，英國牛津大學氣候科學家豪施泰因表示，如果本月上半的趨勢持續發展，本月將比2017年七月的紀錄又高出0.025度。

曼恩也指出，七月再創下高溫紀錄的機率有一半，但長期來看，任何紀錄都會持續被打破。他表示，「我們已看到近幾週的一陣子史上高溫，如果沒有將人類造成的地球暖化因素列入考量是無法解釋的。」

至於近期多起溫度異常事件中，最值得注意的是在北極全球最北端的永久居住地阿勒特（Alert），當地七月14日已出現攝氏21度。

根據紅十字會指出，過去熱浪奪走數萬人性命，包括2015年造成印度2,500人死亡以及2003年歐洲7萬人死亡。

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