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指考成績出爐 新竹市明星高中成績佳

2019-07-18 15:24聯合報 記者王駿杰╱即時報導

108學年度大學指考成績今出爐，今年新竹市明星高中成績都不錯，不過，參加指考的人數及比例都比往年略少，通常是學測成績不理想，想續拚理想大學，才會選擇指考。

新竹女中統計，今年參加指考的人數為295人，佔高三畢業生693人的42.5%，顯示大多數學生多採學測個人申請方式進大學，據統計，今年指考一類組500分以上竹女有14人，450分以上有64人，400分以上累計有102人；三類組450分以上有14人，400分以上有42人。

新竹女中一類組考科為國、英、數乙、歷、地、公，最高分是522.05分的王暄琇，她說，將以台大法律系為第一志願。二類組考國、英、數甲、物、化，最高分是427.05分的莊佾宸。三類組考國、英、數甲、物、化、生，最高分是494.8分的楊紫婷，四類組考國、英、數甲、化、生，最高分是420.2分的郭亮渝。

新竹高中部分，今年一類組500分以上有3人，450分以上有21人，400分以上有44人。三類組500分以上有4人，450分以上有30人，400分以上有66人。今年報指考的人數有381人，約佔50.9%，與去年參加400人的54.8%差不多，但比例仍有下降。

新竹高中一類組最高分是534.6分的徐胤嘉。二類組最高分是440.55分的王政邦。三類組最高分是521.9分的翁茂齊。

徐胤嘉說，他原以為學測成績不錯，沒想到卻不甚理想，所以畢業後每天都到學校繼續練習歷屆試題，勤做題庫，終於把不會的弄懂，考出指考高分，第一志願將設在台大法律系。

實驗中學部分，今年參加指考的學生有61人，佔全部畢業生的35%，學生多半是想就讀最想要念的科系，才參加指考，其中二類組400分以上有11人，佔該組人數25%，三類組450分以上有1人，400分以上有6人，佔該組人數25%，一類組500分以上有4人，佔該組30%。

新竹女中第一類組最高分是522.05分的王暄琇。圖／校方提供
新竹女中第一類組最高分是522.05分的王暄琇。圖／校方提供
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新竹高中第一類組最高分是534.6分的徐胤嘉。圖／校方提供
新竹高中第一類組最高分是534.6分的徐胤嘉。圖／校方提供
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指考新竹數甲
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