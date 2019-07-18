是你中樂透嗎？ 台彩揭密「這4種面相」最容易中獎
人人都有發財夢，想成為億萬富豪買張彩券最快，台灣彩券2019上半年總中獎金額超過台幣26億元，其中12位幸運兒成功抱走億元大獎，堪稱人生勝利組，台彩從面相分析，具備「大眼、大嘴、高額頭及橢圓臉」等特徵的人最具偏財運。
據資料統計，107、108年上半年度億元中獎人有高額頭（53.8%）、蒜頭鼻（38.5%）、大耳垂（50.0%）及大嘴（87.5%）等特徵，相較107上半年中獎者，108年特徵由圓臉變為橢圓臉（61.5%）、短眉變成一字眉（30.8%）、小眼睛變成大眼睛（84.6%），嘴唇變為厚唇（83.3%）。
從生肖來看，去年上半年最容易中大獎生肖為鼠（17.6%）、龍（17.6%），108年上半年是虎（25%）、羊（25%）；星座部分，上半年天秤座25%佔比，躍居最易中億元獎項星座，水瓶座17%居次，兩者皆為風象星座。
台灣彩券公司總經理蔡國基分享， 今年12注億元大獎，從地點分析，新北市開出4注，為上半年最幸運開獎福地；台南市、台中市分別以3注、2注，位列第二和第三。從性別來看，男性中獎人10位、女性2位；購買方式來說，12位幸運中獎人多運用電腦選號（67%），高於自己選號（33%）
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