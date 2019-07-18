是你中樂透嗎？ 台彩揭密「這4種面相」最容易中獎

2019-07-18 15:19 聯合報 記者 聯合報 記者 徐力剛 ╱即時報導



人人都有發財夢，想成為億萬富豪買張彩券最快，台灣彩券2019上半年總中獎金額超過台幣26億元，其中12位幸運兒成功抱走億元大獎，堪稱人生勝利組，台彩從面相分析，具備「大眼、大嘴、高額頭及橢圓臉」等特徵的人最具偏財運。

據資料統計，107、108年上半年度億元中獎人有高額頭（53.8%）、蒜頭鼻（38.5%）、大耳垂（50.0%）及大嘴（87.5%）等特徵，相較107上半年中獎者，108年特徵由圓臉變為橢圓臉（61.5%）、短眉變成一字眉（30.8%）、小眼睛變成大眼睛（84.6%），嘴唇變為厚唇（83.3%）。

從生肖來看，去年上半年最容易中大獎生肖為鼠（17.6%）、龍（17.6%），108年上半年是虎（25%）、羊（25%）；星座部分，上半年天秤座25%佔比，躍居最易中億元獎項星座，水瓶座17%居次，兩者皆為風象星座。