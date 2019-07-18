健保給付營養師訪視 加護病房 健保署將討論

2019-07-18 15:14 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



本報日前揭露，醫院營養師離職流動率高，東部甚至傳出僅由1名營養師獨撐全院，血汗營養師大逃亡。健保署7月10日召開專家諮詢會議，討論營養師訪視加護病房及一般病房費用納健保給付制度，會中考量健保資源有限，加護病房營養照護必要性較高，與會專家及營養師一致認同，優先爭取「加護病房營養訪視費」給付，該案已確定排入本月25日共擬會討論。

目前醫院營養師的業務分為，「供膳」是醫院營養科的主要收入；「臨床照護」沒有健保給付的狀況，根本沒有收入。營養師公會全聯會副秘書長曾美惠指出，營養科很難收支平衡，是無法賺錢的單位，醫院不重視，營養師薪資也無法提升，若臨床營養師對住院病人的照護可幫醫院增加收入，營養師自然可得到與其他醫事人員相同待遇。

曾美惠說，6月12日專家諮詢會議中，營養師針對加護病房及一般病房訪視提出約10種適應症，照顧一名患者可給付800點，但與會各醫院主管及急重症專科醫師皆認為此方式有待商榷；專家於7月10日會中建議現階段先專心爭取「加護病房營養訪視費」，考量加護病房每個病人皆需營養照護，不列適應症，全部都給付。

依訪視次數給予給付，初訪給付360點、往後每次訪視給付240點，但即使天天都營養訪視，也並非每次都能申請，目前建議以一周3次為申請上限。另小兒加護病房則以1歲為給付分界，1至18歲患者營養訪視給付方式與成人一致，1歲以下幼兒則需由醫師決定是否需要營養師照護，方可申請給付。

考量加護病房都是重症患者，營養照護品質標準更高，曾美惠強調，目前全聯會計畫推動加護病房營養師認證，若「加護病房營養訪視費」健保給付順利上路，未來並非所有醫院營養師皆可申請，僅有通過加護病房營養師認證者，至健保單位報備資格，才能取得給付。