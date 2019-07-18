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先打賴、再打柯？這張圖點燃柯文哲火藥庫

國健署拒加熱菸合法提案 因為這四點

2019-07-18 14:40聯合報 記者陳婕翎╱即時報導

台灣非法走私加熱式菸品頻傳，海關也面臨無法可管只能叩關窘境，但有民眾提案，合法開放加熱式不燃燒菸品，納入健康菸捐，不到20天達5000多份附議正式通過。衛福部國健署昨表態，拒絕合法化，今天也於該平台公布詳細回應，但仍有團體質疑菸草產品的主管機關是財政部國庫署，不應由衛福部作為該提案主辦單位。

以目前國際管制現況，澳洲、新加坡、澳門是完全禁止加熱式菸品；目前僅美國、加拿大、日本、克羅地亞、德國、希臘、拉脫維亞、荷蘭、斯洛伐克、斯洛維尼亞、羅馬尼亞、英國、義大利、葡萄牙、匈牙利等國認定為「菸品」並允許販售，南韓則認定其為電子煙。

國健署於正式回應中也表示，有關加熱式菸品的健康風險評估，經蒐整目前相關文獻後，加熱式菸品是以菸草製成，釋放出的菸霧與傳統菸品相同，均含有尼古丁和其他致癌物質，世界衛生組織對此類商品已發表聲明，認為所有形式的菸品，包含加熱式菸品在內，都均會對人體產生危害。

另外，雖加熱式菸品釋出物比傳統標準測試菸品的煙霧降低至少80%，荷蘭國家公共衛生暨環境研究院去年5月指出，加熱式菸品的排放物仍含有致癮的尼古丁、致癌物質，以及其他物質。研究資訊仍相當有限，但可以確定的是，加熱式菸品的排放物，會刺激或導致肺部細胞的損傷。

多個美國公共衛生組織也共同公開信，質疑菸商未提供足夠科學證據證明加熱式菸品不會使青少年吸菸率提升；菸草控制期刊指出，加熱式菸品所宣稱具減害效果，青少年未獲得正確知識易嘗試，美國、加拿大、英國聯合研究更顯示，16至19歲青少年25.1%想嘗試加熱式菸品，19.3%想嘗試菸草。

國健署表示，經衛福部與財政部於108年6月27日召開討論會議，經與與會人員於各面向探討政策、法源、實務運作情形，並考量目前國際實證報告與各國研究，決定不參採提案人訴求。 未來仍會持續蒐集世界衛生組織及各國研究及作法，分析更客觀各項意見，作為未來政策擬定參考。

但台灣菸草減害協會理事長王郁揚表示，該提案連署人代表拒絕與衛福部開會，質疑「在台灣依菸酒管理法，菸草產品的主管機關是財政部國庫署，為何此次會議主辦單位卻是衛福部？如果未來所有菸草產品都是衛福部作為主管機關，我們才同意開會。」

台灣非法走私加熱式菸品猖獗，衛福部國健署昨表態，拒絕合法化，今天也於網上公布詳細...
台灣非法走私加熱式菸品猖獗，衛福部國健署昨表態，拒絕合法化，今天也於網上公布詳細回應。圖／ingimage
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