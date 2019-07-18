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先打賴、再打柯？這張圖點燃柯文哲火藥庫

麻豆文旦打團體戰 全面杜絕山寨貨

2019-07-18 14:17聯合報 記者吳淑玲╱即時報導

麻豆文旦下月即將採收，台南市長黃偉哲今天前往麻豆文旦園視察，原本是擔心颱風帶來強風、強降雨會掃過，幸好颱風沒過門不入也沒有進來，黃偉哲說，暫時鬆了一口氣，但緊接著面對的行銷問題，要預先部署做好產銷計畫。現在雖然還在忙芒果中後期銷售，但麻豆文旦已開始漸漸要熟成了。趕快提前部署把文旦的產銷做好。

黃偉哲說，上品的麻豆文旦，品質優良的是不用擔心，早就被訂光了。要注意的是新欉的比較大果的，很感謝麻豆區農會，對於文旦的加工，有吃的、用的、抹的、擦的、洗的，已經建立滿好的基礎，把加工品文旦用在洗頭髮，沐浴乳，建立起品牌，增加高質量、高質感、高檔的產品，提高文旦的產值。

黃偉哲表示，麻豆文旦一定要維持好的品質跟好的價位，市府農業局要與外地的文旦，尤其是外縣市的文旦，冒充麻豆文旦來進來掃貨，避免魚目混珠，我們要做好品牌管理，如果有其他縣市的文旦要冒充麻豆文旦，是要嚴加取締的。

黃偉哲也說，希望麻豆文旦農，自己的貨賣完就好，不要再進一些來路不明的文旦，然後再冒充麻豆文旦，只會砸了自己的招牌，農業局要和產地農會好好配合，像是雷射防偽標章也好，或是做其他的這個防偽的措施做好，務必讓量少質精的麻豆文旦能夠穩佔市場第一名，是我們努力的目標。

麻豆區農會總幹事孫慈敏也說，麻豆農會已積極打造「產地團體商標」，替優質麻豆文旦建立好品牌，鼓勵農民踴躍申請，證明是產自麻豆文旦。

台南市長黃偉哲（右三）今視察麻豆文旦，強調要做好麻豆文旦品牌區隔，避免外縣市魚目...
台南市長黃偉哲（右三）今視察麻豆文旦，強調要做好麻豆文旦品牌區隔，避免外縣市魚目混珠。記者吳淑玲／攝影
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台南市長黃偉哲（右）與麻豆區農會總幹事孫慈敏表示，麻豆文旦積極推動產地商標證明，...
台南市長黃偉哲（右）與麻豆區農會總幹事孫慈敏表示，麻豆文旦積極推動產地商標證明，避免外縣市魚目混珠。記者吳淑玲／攝影
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文旦黃偉哲颱風
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