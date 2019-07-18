長期打電腦 雙手關節竟提早老化變形

2019-07-18 13:40 聯合報 記者 聯合報 記者 劉嘉韻 ╱即時報導



一名50歲女性患者有手指關節疼痛問題，症狀持續3、4年以上，但最近開始疼痛感加劇，而且手指關節開始腫脹，因而至診所求醫，她主訴進來除了早晨起床後，手指僵硬及疼痛的症狀最明顯，而且小指已經開始變形。原來這名患者過度使用雙手而提早出現退化性關節炎，如果沒有讓雙手好好休息，不僅痛僵硬的症狀會惡化，手指可能會持續變形進而大幅的影響日常生活自理的能力。

收治患者的復健科醫師洪維指出，這名患者的雙手關節腫脹，看起來就像是七、八十歲高齡長者的手，一點也不像50歲的女性，細問之下才知道，患者的工作需要長時間的打字，工作將近30年，使得手指過度的耗損，而提早出現了手指的「退化性關節炎」。

手指退化性關節炎在門診不少見，通常只能緩解症狀，由於骨刺無法消除，若已經變形也很難完全恢復原來的樣子，洪維表示，如果患者沒有減少手指的使用，不僅疼痛僵硬的症狀會惡化，手指可能會持續變形進而大幅的影響日常生活自理的能力。

除了電腦族打字會過度耗損雙手手指關節，家庭主婦長年做家事，貨運快遞等需要雙手搬運的工作，這些族群如果每天重複同樣動作，點點滴滴的累積就會對雙手造成大的傷害。

洪維說，面對這類型的職業傷害，如果已經有症狀，可以選擇物理性的復健如蠟療、微波、短波、電療等等，搭配藥物來緩解症狀。在家也可以局部熱敷或者泡熱水來舒緩疼痛。有些患者會不斷去搓揉、拉扯不適的關節，但這個做法不但無法緩解疼痛，更會造成疼痛情形加劇。